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14 сентября 16, 18:36
Мишель Обама пришла к Эллен Дедженерес в платье за 110 тысяч
Брэдли Купер, Эллен Дедженерес, Мишель Обама
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Первая леди США Мишель Обама попробовала себя в роли ведущей авторвского шоу Эллен Дедженерес.

Мишель Обама пришла в студию программы TheEllenShow в дорогом платье от Gucci за 4200 тысяси долларов (110,6 тысяч гривен), пишет Washington Post. 


Первая леди порадовала публику танцевальной постановкой. 


После чего в интервью рассказала о том, как изменится ее жизнь после выборов в США. В частности, Обама призналась, что будет скучать по персоналу, который работает в Белом доме:

"Персонал, который работает в Белом доме, помогал в воспитании наших дочерей. Они заботились о нас и полюбили нас, как и мы их. За ними мы будем скучать больше всего", — призналась первая леди.


Платье Мишель Обама от Gucci

Она также сообщила, что рекомендует их с Бараком Обамой дочерям наслаждаться последними днями в Белом доме, которые они запомнят на всю жизнь.

"Сейчас мы хотим, чтобы наши дочери запомнили все, что у них здесь есть. Мы хотим, чтобы они ценили прогулки по Южной лужайке и вид с балкона Трумэна. Потому что скоро всего этого уже не будет“, - добавила она.

Во время телешоу в студии внезапно появился возлюбленный российской топ-модели Ирины Шейк Брэдли Купер, который попросился сделать сэлфи с Мишель Обамой.
  

Брэдли Купер, Эллен Дедженерес, Мишель Обама

Смотри совместный эфир Мишель Обамы и Эллен Дедженерес:



Источник: ivona 
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