Мишель Обама пришла к Эллен Дедженерес в платье за 110 тысяч

Мишель Обама пришла в студию программы TheEllenShow в дорогом платье от Gucci за 4200 тысяси долларов (110,6 тысяч гривен), пишет Washington Post.

Первая леди порадовала публику танцевальной постановкой.

После чего в интервью рассказала о том, как изменится ее жизнь после выборов в США. В частности, Обама призналась, что будет скучать по персоналу, который работает в Белом доме:



"Персонал, который работает в Белом доме, помогал в воспитании наших дочерей. Они заботились о нас и полюбили нас, как и мы их. За ними мы будем скучать больше всего", — призналась первая леди.









Платье Мишель Обама от Gucci







Она также сообщила, что рекомендует их с Бараком Обамой дочерям наслаждаться последними днями в Белом доме, которые они запомнят на всю жизнь.





"Сейчас мы хотим, чтобы наши дочери запомнили все, что у них здесь есть. Мы хотим, чтобы они ценили прогулки по Южной лужайке и вид с балкона Трумэна. Потому что скоро всего этого уже не будет“, - добавила она.





Во время телешоу в студии внезапно появился возлюбленный российской топ-модели Ирины Шейк Брэдли Купер, который попросился сделать сэлфи с Мишель Обамой.





Брэдли Купер, Эллен Дедженерес, Мишель Обама





Смотри совместный эфир Мишель Обамы и Эллен Дедженерес:



