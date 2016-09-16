Билан сильно похудел из-за болезни (ФОТО, ВИДЕО)

Дима Билан признался в интервью Woman's Day, что причиной его стремительного похудения является приступ гастрита, который случился у него в январе этого года.





Чтобы гастрит не перерос в язву, артист решил правильно питаться.





“Да я не специально. Все от неправильного питания. Теперь познаю, что такое есть каждые 2-3 часа маленькими порциями. Утром варю каши: рисовую, овсяную, манную. Уже сам умею, и очень неплохо получается. И знаете, мне понравилось быть худым. Такая легкость ощущается, вернулась забытая гибкость. Так что буду поддерживать это состояние“, — поделился Билан.













Напомним, ранее Билана и его фанаток напугал взрыв, произошедший во время концерта певца.





Смотри выступление Димы Билана на Новой волне-2016:







