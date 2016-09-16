Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
28.86
USD
25.80
RUB
0.40
EUR
29.55
USD
26.22
RUB
0.41
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 сентября 16, 18:55
Билан сильно похудел из-за болезни (ФОТО, ВИДЕО)
Дима Билан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярный российский певец Дима Билан резко сбросил вес.
Дима Билан признался в интервью Woman's Day, что причиной его стремительного похудения является приступ гастрита, который случился у него в январе этого года.

Чтобы гастрит не перерос в язву, артист решил правильно питаться.

“Да я не специально. Все от неправильного питания. Теперь познаю, что такое есть каждые 2-3 часа маленькими порциями. Утром варю каши: рисовую, овсяную, манную. Уже сам умею, и очень неплохо получается. И знаете, мне понравилось быть худым. Такая легкость ощущается, вернулась забытая гибкость. Так что буду поддерживать это состояние“, — поделился Билан.



Напомним, ранее Билана и его фанаток напугал взрыв, произошедший во время концерта певца. 

Смотри выступление Димы Билана на Новой волне-2016:


Дима Билан снялся в провокационной фотосессии:

Источник: ivona
Кликните по изображению для просмотра
Ещё по теме:
Юлия Волкова впервые призналась в своей болезни
Муж Николь Кидман боится смерти от рака
Мать Гоши Куценко скончалась от рака мозга
Мать Жанны Фриске сделала сенсационное признание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Семь самых сексуальных женщин планеты (ФОТО)
noimageЭкс-ведущая шоу Орел и Решка в поиске идеального мужчины
noimageМайкла Джексона обвинили в совращении малолетних (ВИДЕО)
noimageХ-фактор-7: кто заменит Андрея Данилко на шоу
noimageТОП-5 способов знакомства с мужчинами от Леси Никитюк
Лента новостей
Загрузка...