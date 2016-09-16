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Новости Шоу-Бизнеса
15 сентября 16, 08:47
Топ-модель Белла Хадид упала на показе Michael Kors (ФОТО)
Белла Хадид
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Американская топ-модель Белла Хадид не смогла удержать равновесие на показе весенне-летней линейки Michael Kors.
Падение манекенщиц на подиуме традиционно сопровождают Недели моды. И стоит отметить, такие неприятные казусы могут случиться даже с профессиональными моделями.

Так, показ весенне-летней коллекции Michael Kors запомнился гостям не яркой коллекцией, а падением топ-модели, обладательницы титула Лучшая модель года Беллы Хадид. Не удержав равновесие на 15-сантиметровых каблуках, красотка, одетая в мерцающее черное платье, споткнулась и приземлилась на подиум прямо на четвереньки. 

Несмотря на неприятный инцидент, Белла быстро поднялась и с улыбкой на лице продолжила дефиле. Отметим, что никто из гостей показа не стал помогать модели.

Напомним, 19-летняя американская модель Белла Хадид стала новой cover-girl октябрьского номера канадского журнала Flare.

Белла Хадид упала на показе Michael Kors

Смотри видео, как топ-модель Белла Хадид упала на показе Michael Kors:


Источник: ivona
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