Топ-модель Белла Хадид упала на показе Michael Kors (ФОТО)

Падение манекенщиц на подиуме традиционно сопровождают Недели моды. И стоит отметить, такие неприятные казусы могут случиться даже с профессиональными моделями.





Так, показ весенне-летней коллекции Michael Kors запомнился гостям не яркой коллекцией, а падением топ-модели, обладательницы титула Лучшая модель года Беллы Хадид. Не удержав равновесие на 15-сантиметровых каблуках, красотка, одетая в мерцающее черное платье, споткнулась и приземлилась на подиум прямо на четвереньки.





Несмотря на неприятный инцидент, Белла быстро поднялась и с улыбкой на лице продолжила дефиле. Отметим, что никто из гостей показа не стал помогать модели.





Напомним, 19-летняя американская модель Белла Хадид стала новой cover-girl октябрьского номера канадского журнала Flare.





Белла Хадид упала на показе Michael Kors





Смотри видео, как топ-модель Белла Хадид упала на показе Michael Kors:







