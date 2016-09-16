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Новости Шоу-Бизнеса
15 сентября 16, 19:57
Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактрис (ФОТО)
София Вергара
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София Вергара стала самой высокооплачиваемой телеактрисой
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения. 

Пятый год подряд первое место в списке занимает София Вергара.

Колумбийская актриса София Вергара в 2016 году заработала $43 миллиона (1 миллиард 75 миллионов гривен), то есть почти вдвое увеличила свой доход в сравнении с прошлым годом: 
в 2015 женщина заработала $28,5 миллионов (712,5 миллионов гривен).


София Вергара nbcnews.com

Стоит отметить, что помимо актерской карьеры Вергара занимается дизайном одежды – ее собственная модная линия также приносит неплохой доход.

Напомним, что ранее муж Софии Вергары Джо Манганьелло был экстренно госпитализирован.

Смотри фото со свадьбы Софии Вергары и Джо Манганьелло:

Источник: ivona
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