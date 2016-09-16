Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактрис (ФОТО)

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис телевидения.





Пятый год подряд первое место в списке занимает София Вергара.





Колумбийская актриса София Вергара в 2016 году заработала $43 миллиона (1 миллиард 75 миллионов гривен), то есть почти вдвое увеличила свой доход в сравнении с прошлым годом:

в 2015 женщина заработала $28,5 миллионов (712,5 миллионов гривен).









София Вергара nbcnews.com







Стоит отметить, что помимо актерской карьеры Вергара занимается дизайном одежды – ее собственная модная линия также приносит неплохой доход.





Напомним, что ранее муж Софии Вергары Джо Манганьелло был экстренно госпитализирован.





Смотри фото со свадьбы Софии Вергары и Джо Манганьелло:









