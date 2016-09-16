Х-фактор-7: кто заменит Андрея Данилко на шоу

В четвертый день кастингов вокального шоу Х-фактор-7 (СТБ) Андрей Данилко не пришел в студию, чем вызвал недоумение у съемочной группы и коллег.





Команда проекта приняла решение начинать кастинг в неполном судейском составе.





Спасти ситуацию решил соведущий Оксаны Марченко Андрей Бедняков и решил заменить ведущего на время его отсутствия.





Что случилось с Данилко? Почему его нет, кто знает?“ – запереживал ведущий и занял судейское кресло.









Съемки шоу Х-фактор Пресс-служба СТБ





Судья шоу Юлия Санина также переживала.





"Андрей никогда не опаздывал. Начинаю нервничать“, – сказала Санина.





Константин Меладзе признал, что ему очень не хватает коллеги на съемках.





“Очень тяжело без Андрея. Мы же банда, команда. У нас каждый человек на своем месте. И его не хватает, как 4-го колеса в машине“, – прокомментировал Меладзе.





Что стало причиной отсутствия одного из членов жюри проекта в судейском кресле Х-фактора-7 и справится ли Андрей Бедняков с обязанностями судьи, смотрите в субботу, 17 сентября в эфире телеканала СТБ.









Съемки шоу Х-фактор







