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15 сентября 16, 20:34
Х-фактор-7: кто заменит Андрея Данилко на шоу
Андрей Данилко
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Один из членов жюри шоу Х-фактор-7 (СТБ) Андрей Данилко не явился на съемочную площадку проекта.
В четвертый день кастингов вокального шоу Х-фактор-7 (СТБ) Андрей Данилко не пришел в студию, чем вызвал недоумение у съемочной группы и коллег.

Команда проекта приняла решение начинать кастинг в неполном судейском составе.

Спасти ситуацию решил соведущий Оксаны Марченко Андрей Бедняков и решил заменить ведущего на время его отсутствия.

Что случилось с Данилко? Почему его нет, кто знает?“ – запереживал ведущий и занял судейское кресло.


Съемки шоу Х-фактор Пресс-служба СТБ

Судья шоу Юлия Санина также переживала.

"Андрей никогда не опаздывал. Начинаю нервничать“, – сказала Санина.

Константин Меладзе признал, что ему очень не хватает коллеги на съемках.

“Очень тяжело без Андрея. Мы же банда, команда. У нас каждый человек на своем месте. И его не хватает, как 4-го колеса в машине“, – прокомментировал Меладзе. 

Что стало причиной отсутствия одного из членов жюри проекта в судейском кресле Х-фактора-7 и справится ли Андрей Бедняков с обязанностями судьи, смотрите в субботу, 17 сентября в эфире телеканала СТБ.


Съемки шоу Х-фактор


Источник: ivona
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