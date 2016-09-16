Майкла Джексона обвинили в совращении малолетних (ВИДЕО)

Уэйд Робсон, который заявлял о сексуальных домогательствах от Майкла Джексона утверждает, что покойный певец проводил “наиболее сложные операции по сексуальным домогательствам к детям“, пишет New York Daily News.









Робсон утверждает, что приближенные люди к Джексону имели “двойную цель“ и помогали ему искать детей и побуждать их посещать Ранчо Неверленд.









Уэйд Робсон NBC







Там Джексон построил развлекательный парк отдыха и открыл частный зоопарк. В этом же месте располагалась резиденция певца.





Тонко завуалированные, наделенные другими целями эти предприятия должны были проводить операции жестокого обращения с детьми с сексуальным подтекстом“, - заявляется в жалобе адвокатом Робсона, Винсом Файнальди.





По мнению истцов, MJJ Productions и MJJ Ventures проводили “наиболее сложные поставки и операции с детским сексуальным насилием, которые только известны миру“.





Согласно жалобе, Робсон впервые встретил Джексона, когда ему было пять лет в Австралии после победы в конкурсе танцев, который проводился компанией звезды.





Затем он и его семья были приглашены остаться на ранчо. По словам Уэйда, он спал вместе с Джексоном отдельно от своей семьи.









Уэйд Робсон







Хореограф подчеркивает, что притязания от звезды завершились, когда мальчик достиг полового созревания. Именно тогда, говорит Робсон, он перестал “интересовать Джексона в сексуальном плане“.









Адвокат мужчины убежден, что известное ранчо Неверленд было не чем иным, как “хорошо организованной ловушкой“.

Он был специально построен, чтобы привлекать детей, где бы он мог за ними присматривать и решать над кем совершать сексуальное насилие“, - отмечает адвокат.

К слову, в 2005-м году Джексона оправдали от всех 14 обвинений сексуального характера против него. Но Робсон в 2013-м году подал на артиста в суд за якобы “развращение его в течение семи лет“. Тогда хореограф претендовал на компенсацию из наследства артиста, но суд определил невозможность удовлетворения этих требований, поскольку Робсон слишком долго не подавал иск.

Напомним, ранее Майкла Джексона обвинили в педофилии.

Смотри заявление Майкла Джексона из Неверленда:





