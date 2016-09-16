Экс-ведущая шоу Орел и Решка в поиске идеального мужчины

В воскресенье, 18 сентября, стартует яркая премьера нового тревэл-шоу Вокруг М (телеканал Интер) от создателей шоу Орел и Решка – TeenSpirit Studio.





Ведущей нового проекта станет известная телепутешественница, яркая и непосредственная блондинка – Леся Никитюк.





"Многие девочки в детстве мечтали выйти замуж за иностранного принца. Но это не так просто. Мужчин и женщин из разных стран отличают менталитет, обычаи, культура, взгляды на жизнь. Думаю, проект Вокруг М станет хорошим справочником для многих девушек, желающих найти свое счастье за рубежом“, – говорит Леся Никитюк.





Каждую неделю Леся будет посещать новую страну, чтобы составить первый в мире путеводитель по мужчинам. Она будет исследовать их характеры, нравы, национальные особенности, быт, а главное – отношение к женщинам. Ведущая поделится с телезрителями своими наблюдениями и практическими советами, которые помогут женщинам и мужчинам из разных стран лучше понять друг друга.







