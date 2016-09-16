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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 сентября 16, 21:34
Экс-ведущая шоу Орел и Решка в поиске идеального мужчины
Леся Никитюк
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Популярная путешественница Леся Никитюк станет ведущей нового трэвел-шоу.
В воскресенье, 18 сентября, стартует яркая премьера нового тревэл-шоу Вокруг М (телеканал Интер) от создателей шоу Орел и Решка – TeenSpirit Studio. 

Ведущей нового проекта станет известная телепутешественница, яркая и непосредственная блондинка – Леся Никитюк.

"Многие девочки в детстве мечтали выйти замуж за иностранного принца. Но это не так просто. Мужчин и женщин из разных стран отличают менталитет, обычаи, культура, взгляды на жизнь. Думаю, проект Вокруг М станет хорошим справочником для многих девушек, желающих найти свое счастье за рубежом“, – говорит Леся Никитюк. 

Каждую неделю Леся будет посещать новую страну, чтобы составить первый в мире путеводитель по мужчинам. Она будет исследовать их характеры, нравы, национальные особенности, быт, а главное – отношение к женщинам. Ведущая поделится с телезрителями своими наблюдениями и практическими советами, которые помогут женщинам и мужчинам из разных стран лучше понять друг друга.


Романтические уголки мира, яркие приключения, незабываемые свидания и юмор от ведущей Леси Никитюк – все это в новом проекте Вокруг М.


Съемки шоу с Лесей Никитюк - Вокруг М Пресс-служба Интер

“Название программы Вокруг М – значит вокруг мира, вокруг мужчин, вокруг всего, что имеет мужское начало. Мы не претендуем на научный подход. Во время путешествий с «Орлом и Решкой» мы наблюдали, как девушки-ведущие оценивают разных мужчин, сравнивают их, обсуждают между собой. И подумали, что это может быть очень интересный взгляд на путешествия – исследование мужчин разных национальностей. Так и родилась идея проекта Вокруг М. Мы сразу определились, что ведущей будет именно Леся Никитюк. Она уникальна в своей непосредственности. У нее оригинальный взгляд на мужчин. Всегда интересно наблюдать, как она обсуждает их, какие она делает выводы, все это с легкостью и юмором. Именно под Лесю уже был придуман формат этого проекта“,  – говорит креативный продюсер и соавтор проекта Евгений Синельников.



Вокруг М – это захватывающее и местами скандальное международное исследование мужчин разных национальностей, цель которого – облегчить женщинам поиск своего идеала.


Фото со съемок трэвел-шоу Вокруг М:

Источник: ivona
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