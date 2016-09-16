Семь самых сексуальных женщин планеты (ФОТО)





Британский мужской журнал GQ обнародовал свой ежегодный список первых красавиц мира.





Каждый год британская редакция журнала GQ выбирает семь самых сексуальных женщин мира.





Все они, разумеется, знаменитости – актрисы, певицы или модели.





В этот раз эксперты так же составили рейтинг первых красавиц планеты-2016 из числа звезд: он опубликован на сайте издания.









Ханна Дэвис стала первой в списке самых сексуальных женщин планеты-2016. Фото: Sports Illustrated







Все участницы Топ-7 появлялись в этом году на обложке GQ. Список дается без указания мест, тем не менее, первой в рейтинге оказалась американская модель Ханна Дэвис – восходящая звезда подиумов и глянца.





1. Ханна Дэвис









Фото: EAST NEWS. Фото: EAST NEWS.





26-летняя голубоглазая американка уверенно дышит в затылок ветераншам пляжных фотосессий – таким, как Ирина Шейк или Кейт Аптон. Ханна несколько лет подряд снималась для спецвыпуска купальников Sports Illustrated, а в 2015 году украсила его обложку (напомним, россиянка Ирина Шейк появлялась на обложке SI в 2011 году). В июле этого года Ханна вышла замуж за 41-летнего спортсмена-бейсболится. Так что простите, парни - девушка уже занята.





2. Алессандра Амбросио









Фото: EAST NEWS. Фото: EAST NEWS.





35-летняя бразильская манекенщица уже не первый год остается самым красивым «ангелом» известной бельевой марки Victoria’s secret. И из года в год попадает в десятку самых высокооплачиваемых моделей планеты. Вслед за своей коллегой и соотечественницей Жизель Бундхен Амбросио осваивает производство одежды. Алессандра запустила свою линию купальников. Кроме того, она - «лицо» таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Впрочем, Алессандра вполне может позволить себе и не работать: ее гражданский муж — бизнесмен Джейми Мазур — сколотил состояние в 20 миллионов долларов, продавая студентам колледжей дизайнерские джинсы под собственной маркой Underground Denim. Пара вместе с 2005 года. Модель и бизнесмен познакомились на свадьбе общих друзей. В 2008 году у них родилась дочь Аня Луиза Амбросио-Мазур. А в 2012-м - сын Ноа Феникс Амброзио-Мазур.





3. Селена Гомес









Фото: GLOBAL LOOK PRESS





Бывшая возлюбленная Джастина Бибера, певица Селена Гомес не только выступает на сцене, но и успевает сниматься в кино. Не так давно 24-летняя поп-принцесса объявила, что берет тайм-аут, чтобы подлечиться. Певица прекращает гастрольные туры ради борьбы с серьезной болезнью – красной волчанкой. Судя по всему, поклонники будут с нетерпением ждать ее возвращения.





4. Ким Кардашьян









Фото: EAST NEWS





Самая фигуристая модель Америки сбросила после рождения сына почти 30 килограммов и пустила в ход тяжелую артиллерию: собственное тело, которое она обнажает по поводу и без повода. Спору нет, в купальнике Ким выглядит впечатляюще. Недаром в одном только Инстаграме у нее – 82 миллиона подписчиков.





5. Ана де Армас









Фото: GLOBAL LOOK PRESS





28-летняя испано-кубинская актриса раньше жила в Мадриде, но затем переехала в Лос-Анджелес. От Аны без ума вся Латинская Америка и другие испаноязычные страны – а это многомиллионная армия поклонников. Актриса прославилась благодаря главной роли в испанском сериале «Черная лагуна», за которой последовали предложения от продюсеров большого кино.





6. Приянка Чопра









Приянка Чопра Фото: GLOBAL LOOK PRESSПриянка Чопра





Индийская актриса и модель, «Мисс мира-2000». Завоевав корону королевы красоты, Приянка получила несколько ролей в Болливуде, а затем и в Голливуде. Сейчас 32-летняя красавица живет в Лос-Анджелесе и записывает очередной сингл – Приянка еще и неплохо поет.





7. Хейли Клаусон









Фото: Sports Illustrated Фото: Sports Illustrated





Еще одна голубоглазая американская модель. Именно Хейли попала на обложку Sports Illustrated в нынешнем 2016 году. 20-летняя блондинка из Калифорнии за четыре года проделала путь от обычной модели до героини рекламной кампании лучшего в мире белья Agent Provocateur.





МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА





Идеальная фигура не сделает тебя «девушкой на миллион»





- «GQ» - журнал, задающий тренды, поэтому оказавшаяся на его обложке девушка априори будет сексуальной в глазах мужчин, - считает модный дизайнер Игорь Гуляев. - Попасть в подобный рейтинг - это огромная работа. Во-первых, нужно «выстрелить». В наше время уже сложно чем-то удивить, и недостаточно быть просто красивой и сексуальной, нужно быть запоминающейся. Правильные формы тела не сделают тебя «девушкой на миллион», если глаза не горят, если не излучаешь позитив и, глядя на тебя, не возникает никаких эмоций. Эти эмоции могут быть разными - можно захотеть обнять, поцеловать или просто поговорить. Главное, чтобы тебя захотели (в широком смысле этого слова).





Стараться вытолкнуть кого-то из рейтинга, занять чье-то место не нужно! Это главная ошибка людей, которые хотят пробиться в мир глянца. Нужно быть собой, любить свое дело и быть ему преданным. У нас у каждого своя роль в жизни: будь собой, остальные роли уже заняты. К примеру, примадонна нашей эстрады Алла Борисовна Пугачева вне всяких рейтингов. Вообще, из наших знаменитостей в рейтинг самых желанных российских звезд я бы включил красавицу Ани Лорак, стильную Алсу и экстравагантную Кэти Топурия, изысканную Кристину Орбакайте, талантливых Тину Канделаки и Валерию.





Честно говоря, я скептически отношусь к рейтингам, это все-таки нечто усредненное. Зачастую люди оказываются в аутсайдерах только потому, что их не приняло большинство. Но рейтинг сексуальности - это хорошая глянцевая история, продаваемая, рейтинговая и приятная для глаза. Ничего плохого нем не вижу, но и слепо доверять ему тоже не стал бы.



