Джулианна Мур показала миру красавицу-дочь (ФОТО, ВИДЕО)

Известная американская актриса Джулианна Мур посетила Неделю моды в Нью-Йорке.
55-летняя Джулианна Мур привела на Неделю моды свою 14-летнюю дочь Лив Фрейндлих.
Джулианна и Лив пришли на мероприятие в черных платьях и одинаковых босоножках.
Заметим, что девочка очень похожа на свою звездную маму, которая выглядит гораздо моложе своих лет.
Мама с дочкой посетили показ Ральфа Лорена.
Отметим, что помимо Лив, актриса имеет старшего сына —19-летнего Калеба. Отцом детей Джулианны Мур является Барт Фрейндлих, который младше своей супруги на 9 лет.
Пара живет вместе с 1996 года, брак оформлен с августа 2003 года.
Актриса Джулианна Мур выглядит роскошно в свежей фотосессии для The Hollywood Reporter
Напомним, ранее Джулианна Мур снялась для The Edit.
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