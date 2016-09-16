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Новости Шоу-Бизнеса
16 сентября 16, 17:15
Джулианна Мур показала миру красавицу-дочь (ФОТО, ВИДЕО)
Джулианна Мур
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Как две капли воды: Джулианна Мур показала 14-летнюю дочь
Известная американская актриса Джулианна Мур посетила Неделю моды в Нью-Йорке.

55-летняя Джулианна Мур привела на Неделю моды свою 14-летнюю дочь Лив Фрейндлих.

Джулианна и Лив пришли на мероприятие в черных платьях и одинаковых босоножках.

Заметим, что девочка очень похожа на свою звездную маму, которая выглядит гораздо моложе своих лет.

 
Мама с дочкой посетили показ Ральфа Лорена.
 


Отметим, что помимо Лив, актриса имеет старшего сына —19-летнего Калеба. Отцом детей Джулианны Мур является Барт Фрейндлих, который младше своей супруги на 9 лет.

Пара живет вместе с 1996 года, брак оформлен с августа 2003 года.

Актриса Джулианна Мур выглядит роскошно в свежей фотосессии для The Hollywood Reporter

Напомним, ранее Джулианна Мур снялась для The Edit.

Смотрите трейлер фильма Право на наследние с Джулианной Мур:


Источник: ivona.bigmir.net
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