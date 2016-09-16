Джулианна Мур показала миру красавицу-дочь (ФОТО, ВИДЕО)

Известная американская актриса Джулианна Мур посетила Неделю моды в Нью-Йорке.





55-летняя Джулианна Мур привела на Неделю моды свою 14-летнюю дочь Лив Фрейндлих.





Джулианна и Лив пришли на мероприятие в черных платьях и одинаковых босоножках.





Заметим, что девочка очень похожа на свою звездную маму, которая выглядит гораздо моложе своих лет.





Мама с дочкой посетили показ Ральфа Лорена.









Отметим, что помимо Лив, актриса имеет старшего сына —19-летнего Калеба. Отцом детей Джулианны Мур является Барт Фрейндлих, который младше своей супруги на 9 лет.





Пара живет вместе с 1996 года, брак оформлен с августа 2003 года.





Актриса Джулианна Мур выглядит роскошно в свежей фотосессии для The Hollywood Reporter





Напомним, ранее Джулианна Мур снялась для The Edit.





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