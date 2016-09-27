Ани Лорак показала красавицу-дочь (ФОТО)

37-летняя певица Ани Лорак больше не скрывает свою дочь.





Звезда оберегала малышку до последнего, но с каждым годом это становилось все труднее, и, в итоге,





Каролина начала публиковать снимки пятилетней Софии в своем Instagram.













Теперь певица пошла еще еще дальше и впервые снялась с дочерью для обложки журнала OK!.













Фотографиями Ани Лорак поделилась на своей страничке в соцсетях. Чуть позже она показала отдельно и снимок повзрослевшей Софии.





Поклонники отметили, что малышка внешне похожа на папу, и уже растет настоящей леди.













Подписчики артистки одарили комплиментами и маму, и дочку





