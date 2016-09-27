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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
23 сентября 16, 22:43
Ани Лорак показала красавицу-дочь (ФОТО)
Ани Лорак
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Певица впервые снялась для журнала с маленькой Софией.
37-летняя певица Ани Лорак больше не скрывает свою дочь. 

Звезда оберегала малышку до последнего, но с каждым годом это становилось все труднее, и, в итоге,

Каролина начала публиковать снимки пятилетней Софии в своем Instagram.



Теперь певица пошла еще еще дальше и впервые снялась с дочерью для обложки журнала OK!. 



Фотографиями Ани Лорак поделилась на своей страничке в соцсетях. Чуть позже она показала отдельно и снимок повзрослевшей Софии.

Поклонники отметили, что малышка внешне похожа на папу, и уже растет настоящей леди.



Подписчики артистки одарили комплиментами и маму, и дочку

Источник: mail.ru
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