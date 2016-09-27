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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 сентября 16, 12:55
Самые красивые девочки в мире снялись в фотосессии
Анастасия Безрукова , Кристина Пименова
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12-летняя Анастасия Безрукова и 10-летняя Кристина Пименова – одни из самых перспективных юных моделей.
Девочки приняли участие в совместной фотосессии, чем привели в восторг своих поклонников.

Фотограф Алена Кунда опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых запечатлены Анастасия Безрукова и Кристина Пименова. С какой целью проводилась съемка – для модного журнала или каталога одежды – не уточняется. Фотографии собрали свыше 70 тысяч «лайков».



В комментариях интернет-пользователи отметили, что девочки похожи друг на друга словно сестры: у обеих длинные волосы, голубые глаза и густые брови: «Прекрасные девочки», «Они очень похожи», «Вы сестры?»



Напомним, что Кристина Пименова начала свою модельную карьеру в возрасте трех лет, а в четыре года уже вышла на подиум. В этом году девочка переехала в Лос-Анджелес подписала сразу два контракта с модельными агентствами – LA Models и New York Models. Несколько лет назад многими изданиями она была признана самой красивой девочкой на планете.



Не менее популярна и востребована среди детей-моделей Настя Безрукова. Она снималась для таких журналов как Vogue Bambini, Mischka Aoki, Collezioni, Yes! и других.

Настя также занимается художественной гимнастикой и выступает в танцевальном ансамбле «Веснушки».

Источник: woman
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