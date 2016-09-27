Самые красивые девочки в мире снялись в фотосессии

Девочки приняли участие в совместной фотосессии, чем привели в восторг своих поклонников.





Фотограф Алена Кунда опубликовала на своей странице в Instagram снимки, на которых запечатлены Анастасия Безрукова и Кристина Пименова. С какой целью проводилась съемка – для модного журнала или каталога одежды – не уточняется. Фотографии собрали свыше 70 тысяч «лайков».













В комментариях интернет-пользователи отметили, что девочки похожи друг на друга словно сестры: у обеих длинные волосы, голубые глаза и густые брови: «Прекрасные девочки», «Они очень похожи», «Вы сестры?»













Напомним, что Кристина Пименова начала свою модельную карьеру в возрасте трех лет, а в четыре года уже вышла на подиум. В этом году девочка переехала в Лос-Анджелес подписала сразу два контракта с модельными агентствами – LA Models и New York Models. Несколько лет назад многими изданиями она была признана самой красивой девочкой на планете.













Не менее популярна и востребована среди детей-моделей Настя Безрукова. Она снималась для таких журналов как Vogue Bambini, Mischka Aoki, Collezioni, Yes! и других.





Настя также занимается художественной гимнастикой и выступает в танцевальном ансамбле «Веснушки».







