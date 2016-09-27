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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
24 сентября 16, 17:28
4-летний сын Филиппа Киркорова стал моделью
Мартин Киркоров
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Сыну Филиппа Киркорова Мартину недавно исполнилось четыре года, а он уже участвует в профессиональных фотосессиях в качестве модели.

На днях гордый отец разместил в Instagram снимок Мартина, на котором мальчик позирует для нового проекта Яны Рудковской Top Mini Star Models.

«Удивительный Мартин Киркоров скоро в нашем новом проекте Top Mini Star Models», – гласит подпись к фото. 



Фанатам певца снимок очень понравился. В комментариях интернет-пользователи отмечали, что мальчик позирует не хуже профессионала: «Парень-огонь! Просто красавчик! Весь в папочку», «Какой серьезный задумчивый взгляд у Мартина! Очень красивый мальчик!»



В недавнем интервью газете «Антенна» Филипп Киркоров также рассказал, чем увлекается его сын: «Мартин любит интеллектуальные игры, где нужно проявить смекалку, что-то собирать, разбирать. Ну и как любой мальчишка, конечно же, машинки».
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