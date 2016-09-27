4-летний сын Филиппа Киркорова стал моделью





На днях гордый отец разместил в Instagram снимок Мартина, на котором мальчик позирует для нового проекта Яны Рудковской Top Mini Star Models.





«Удивительный Мартин Киркоров скоро в нашем новом проекте Top Mini Star Models», – гласит подпись к фото.













Фанатам певца снимок очень понравился. В комментариях интернет-пользователи отмечали, что мальчик позирует не хуже профессионала: «Парень-огонь! Просто красавчик! Весь в папочку», «Какой серьезный задумчивый взгляд у Мартина! Очень красивый мальчик!»













В недавнем интервью газете «Антенна» Филипп Киркоров также рассказал, чем увлекается его сын: «Мартин любит интеллектуальные игры, где нужно проявить смекалку, что-то собирать, разбирать. Ну и как любой мальчишка, конечно же, машинки».