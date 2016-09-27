Брэда Питта не устраивали политические амбиции супруги

Как утверждают источники в окружении пары, Питта не устраивали политические амбиции супруги, которые она пыталась реализовать в том числе с помощью наследников.





Поддерживая благотворительную деятельность Джоли в рамках ООН, Питт всячески противился ее стремлению брать с собой детей в поездки по самым горячим точкам планеты, так как считал, что это подвергает их вполне реальной, а не мнимой опасности, несмотря на принимаемые меры. Чаша терпения Питта якобы переполнилась, когда Джоли собралась с кем-то из детей в охваченную гражданской войной Сирию.





Источники также отмечают, что последние годы Анджелина Джоли была буквально одержима идеей - занять высокий пост в Организации Объединенных Наций. С этой целью она даже наняла двух консультантов и организовала своего рода мозговой центр, который должен ей помогать в строительстве политической карьеры.





Напомним, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом 19 сентября 2016 года. В документах в качестве причины указывалось беспокойство за безопасность детей и несогласие с методами воспитания, которые применял Питт.



