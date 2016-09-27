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26 сентября 16, 10:14
Брэда Питта не устраивали политические амбиции супруги
Анджелина Джоли и Бред Питт
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Стала известна еще одна причина серьезных разногласий в семье Брэда Питта и Анджелины Джоли, которая также могла привести к разрушению их брака, и также имела отношение к безопасности детей.
Как утверждают источники в окружении пары, Питта не устраивали политические амбиции супруги, которые она пыталась реализовать в том числе с помощью наследников.

Поддерживая благотворительную деятельность Джоли в рамках ООН, Питт всячески противился ее стремлению брать с собой детей в поездки по самым горячим точкам планеты, так как считал, что это подвергает их вполне реальной, а не мнимой опасности, несмотря на принимаемые меры. Чаша терпения Питта якобы переполнилась, когда Джоли собралась с кем-то из детей в охваченную гражданской войной Сирию.

Источники также отмечают, что последние годы Анджелина Джоли была буквально одержима идеей - занять высокий пост в Организации Объединенных Наций. С этой целью она даже наняла двух консультантов и организовала своего рода мозговой центр, который должен ей помогать в строительстве политической карьеры.

Напомним, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом 19 сентября 2016 года. В документах в качестве причины указывалось беспокойство за безопасность детей и несогласие с методами воспитания, которые применял Питт.

Источник: http://www.kinonews.ru/
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