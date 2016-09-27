Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.15
USD
25.99
RUB
0.41
EUR
29.11
USD
25.84
RUB
0.40
EUR
29.39
USD
26.16
RUB
0.41
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 сентября 16, 13:58
У Леонардо ДиКаприо нашли украденный "Оскар"
Леонардо ДиКаприо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Журнал The Hollywood Reporter опубликовал заметку о пропавшей премии "Оскар", завоеванной актером Марлоном Брандо в 1954 году за роль в фильме "В порту".
По информации издания, в 2012 году Леонардо ДиКаприо получил эту награду в качестве подарка на 38-й день рождения. Дарителем были его друзья и бизнес-партнеры из Red Granite Pictures.

В августе 2016-го стало известно, что ФБР допросило ДиКаприо по делу о хищениях в малайзийском государственном фонде 1MDB. Причиной для вызова на допрос стали отношения актера с малайзийским миллиардером Джо Лоу и родственником премьера страны Ризой Азизом.

Азиз в прошлом возглавлял руководство фонда, который власти США обвиняют в растрате $3 млрд, переданных благотворителями. Почти миллиард из этого фонда был украден и направлен на покупку предметов роскоши, а также на продюсирование фильмов, которое осуществлялось через Red Granite Pictures, основанную Азизом вместе с американским продюсером Джои Макфарландом.

По некоторым данным, "Оскар" Брандо был куплен осенью 2012 года примерно за $600 тыс. через дилера из Нью-Джерси. Как выяснил журнал, дилера зовут Ральф ДеЛука. Согласно закону, в случае решения о продаже статуэтки "Оскар", врученной после 1951 года, необходимо сначала предложить ее Американской киноакадемии за $10.

Кроме того, журнал отмечает, что Брандо не продавал свой "Оскар": статуэтка просто пропала. Как рассказала экс-помощница актера и его архивист Авра Дуглас, приз исчез еще при жизни Брандо, и артист пытался найти свою награду. Другая бывшая ассистентка актера Элис Марчак сказала, в свою очередь, что Брандо не придавал большого значения премиям.

Источник: http://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Роман Леонардо ДиКаприо и Нины Агдал в самом разгаре
ДиКаприо пожертвовал $15,6 млн на защиту окружающей среды
Отдых Леонардо ДиКаприо и Нины Агдал в Малибу (ФОТО)
Звезды на благотворительном вечере Леонардо ДиКаприо (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Ани Лорак с семьей приобрели квартиру в Москве
noimageИзвестны подробности брачного контракта Джоли и Питта
noimageСара Джессика Паркер поразила роскошным нарядом (ФОТО)
noimageАнфиса Чехова демонстрирует стройную фигуру (ФОТО)
noimageБрат Анджелины Джоли присматривает за ее детьми (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...