У Леонардо ДиКаприо нашли украденный "Оскар"

По информации издания, в 2012 году Леонардо ДиКаприо получил эту награду в качестве подарка на 38-й день рождения. Дарителем были его друзья и бизнес-партнеры из Red Granite Pictures.





В августе 2016-го стало известно, что ФБР допросило ДиКаприо по делу о хищениях в малайзийском государственном фонде 1MDB. Причиной для вызова на допрос стали отношения актера с малайзийским миллиардером Джо Лоу и родственником премьера страны Ризой Азизом.





Азиз в прошлом возглавлял руководство фонда, который власти США обвиняют в растрате $3 млрд, переданных благотворителями. Почти миллиард из этого фонда был украден и направлен на покупку предметов роскоши, а также на продюсирование фильмов, которое осуществлялось через Red Granite Pictures, основанную Азизом вместе с американским продюсером Джои Макфарландом.





По некоторым данным, "Оскар" Брандо был куплен осенью 2012 года примерно за $600 тыс. через дилера из Нью-Джерси. Как выяснил журнал, дилера зовут Ральф ДеЛука. Согласно закону, в случае решения о продаже статуэтки "Оскар", врученной после 1951 года, необходимо сначала предложить ее Американской киноакадемии за $10.





Кроме того, журнал отмечает, что Брандо не продавал свой "Оскар": статуэтка просто пропала. Как рассказала экс-помощница актера и его архивист Авра Дуглас, приз исчез еще при жизни Брандо, и артист пытался найти свою награду. Другая бывшая ассистентка актера Элис Марчак сказала, в свою очередь, что Брандо не придавал большого значения премиям.



