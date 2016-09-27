Анфиса Чехова демонстрирует стройную фигуру (ФОТО)

Знаменитость публикует в своем блоге не менее горячие снимки. Так, на днях телезвезда поделилась пляжным фото в купальнике, продемонстрировав похудевшую фигуру. За лето Анфиса Чехова скинула еще несколько килограммов, и пляжный костюм, который она купила еще в июне, теперь стал для нее велик.





"Вы мне писали под фото из Португалии, что мои купальники стали мне велики. Я пошла и купила новый. Не велик теперь? Эй, что скажет мой модный инста-приговор?", — обратилась Чехова к поклонникам.





Поклонники пришли в восторг от увиденного. Фотография стройной Анфисы Чеховой в купальнике быстро собрала заслуженные лайки и восхищенные комментарии.











