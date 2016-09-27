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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 сентября 16, 14:40
Анфиса Чехова демонстрирует стройную фигуру (ФОТО)
Анфиса Чехова
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Для Анфисы Чеховой осень еще не настала, ведь сейчас актриса наслаждается теплым солнцем в Испании.
Знаменитость публикует в своем блоге не менее горячие снимки. Так, на днях телезвезда поделилась пляжным фото в купальнике, продемонстрировав похудевшую фигуру. За лето Анфиса Чехова скинула еще несколько килограммов, и пляжный костюм, который она купила еще в июне, теперь стал для нее велик.

"Вы мне писали под фото из Португалии, что мои купальники стали мне велики. Я пошла и купила новый. Не велик теперь? Эй, что скажет мой модный инста-приговор?", — обратилась Чехова к поклонникам.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Фотография стройной Анфисы Чеховой в купальнике быстро собрала заслуженные лайки и восхищенные комментарии.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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