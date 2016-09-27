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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 сентября 16, 14:43
Сара Джессика Паркер поразила роскошным нарядом (ФОТО)
Сара Джессика Паркер
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Сара Джессика Паркер вновь подтверждает свой титул одной из самых стильных актрис Голливуда.
На днях, звезда "Секса в большом городе" появилась на вечере New York City Ballet Fifth Annual Fall Fashion Gala, наряд для которого вызвал волнение и восторг у публики.

Еще бы, ведь в нежном платье Narciso Rodriguez Сара выглядела поистине роскошно.

К слову, на светском мероприятии Паркер появилась не одна, а вместе с супругом Мэттью Бродериком, который довольно часто сопровождает актрису во время выходов в свет. 

Стоит отметить, что рядом с мужем актриса просто сияла и выглядела молодой и счастливой.





Источник: http://kinoafisha.ua/
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