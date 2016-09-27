Сара Джессика Паркер поразила роскошным нарядом (ФОТО)

На днях, звезда "Секса в большом городе" появилась на вечере New York City Ballet Fifth Annual Fall Fashion Gala, наряд для которого вызвал волнение и восторг у публики.





Еще бы, ведь в нежном платье Narciso Rodriguez Сара выглядела поистине роскошно.





К слову, на светском мероприятии Паркер появилась не одна, а вместе с супругом Мэттью Бродериком, который довольно часто сопровождает актрису во время выходов в свет.





Стоит отметить, что рядом с мужем актриса просто сияла и выглядела молодой и счастливой.



















