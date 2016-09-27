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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
26 сентября 16, 14:49
Известны подробности брачного контракта Джоли и Питта
Анджелина Джоли и Брэд Питт
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Как выяснили журналисты, у Анджелины Джоли и Брэда Питта есть брачный контакт.
С его помощью пара сможет поделить своё состояние во время бракоразводного процесса. Хотя Анджелина Джоли уже заявила о вещах, которые хочет оставить себе.

Поэтому не исключено, что этот вопрос всё придётся улаживать суду.

Пока идут споры об этом, стало известно, что же будут делить знаменитые супруги. Как выяснилось, речь идет о сумме в 400 миллионов долларов. У пары есть 12 совместных объектов недвижимости. Семь из них пренадлежит Брэду Питту и два Джоли. Остальные дома были куплены после заключения брака в 2014 году. Среди них вилла во Франции, особняк в Новом Орлеане (США) и квартира в Нью-Йорке.

Отметим, что пока пара не сообщает официальную причину развода, кроме той, которая указана Джоли в её документах на развод.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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