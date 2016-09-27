Ани Лорак с семьей приобрели квартиру в Москве

В последнее время семья артистки много времени проводит в Москве, и чтобы пребывание в этом городе было комфортным, Ани Лорак с мужем купили квартиру в столице Росийской Федерации.





Эту новость в интервью Катерине Осадчей сообщил Мурат Налчаджиоглу.





Да, мы квартиру приобрели в Москве. Машину купили. Есть водитель, есть охрана, есть менеджмент. Я открыл свою компанию там





О том, что семья планирует обзавестись недвижимостью в Москве, Ани Лорак говорила уже давно. Как сообщил, Мурат покупка квартиры в Москве, вовсе не значит, что они намерены навсегда покинуть Украину, пара планирует жить на три страны.





Мы не уезжали из Украины. Мы здесь живем. Очень много людей имеют в разных странах дом, машины, бизнес. Для нас Турция является домом, Москва является домом, Украина – является домом. Я сейчас планирую купить дом в Испании, есть выгодное предложение. Я хочу проводить там лето вместе с дочкой, потому что мне нравится климат

пояснил свою позицию муж Ани Лорак.





Отметим, что в августе Каролина и Мурат отметили девятую годовщину совместной жизни. А 15 августа, пара отмечала семилетнюю годовщину свадьбы. Пара решила отпраздновать семейный праздник в Испании, а также обменяться в своих микроблогах милыми постами.



