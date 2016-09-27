Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.17
USD
25.90
RUB
0.40
EUR
29.05
USD
25.84
RUB
0.41
EUR
29.38
USD
26.12
RUB
0.41
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 сентября 16, 09:24
Наоми Уоттс и Лив Шрайбер объявили о расставании
Наоми Уоттс и Лив Шрайбер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Распалась еще одна голливудская пара, считавшаяся в течение многих лет образцом для подражания.
Как сообщает издание People, о расставании объявили Наоми Уоттс и Лив Шрайбер.

"За прошедшие несколько месяцев мы пришли к заключению, что для нашей семьи будет лучше, если мы расстанемся как пара. С большой любовью в сердце, взаимоуважением и дружбой мы будем вместе воспитывать наших детей в новой для нас фазе отношений. Мы с пониманием относимся к вашему любопытству и благодарны за вашу поддержку, а также просим прессу помнить о спокойствии наших детей и уважать наше право на частную жизнь", - говорится в совместном заявлении актеров. Причины расставания не уточняются.

Напомним, что Шрайбер и Уоттс прожили вместе 11 лет, так и не вступив в официальный брак. Поэтому никаких болезненных юридических процедур им проходить не придется. У пары двое сыновей - 9-летний Саша и 7-летний Сэм.

Последний раз актеров видели вместе на международном кинофестивале в Торонто, куда они привезли биографическую драму под названием "Blleder", посвященную боксеру Чаку Вепнеру. Шрайбер сыграл в картине главную роль, а Уоттс исполнила роль второй жены боксера.
Фильм будет выпущен в международный прокат весной 2017 года.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд замечены вместе в Лондоне
Екатерина Архарова встречается с голливудским актером (ФОТО)
Екатерина Варнава развлекается с экс-любовником (ФОТО)
ДиКаприо отправился на шопинг с любимой (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер сходили на свидание (ФОТО)
noimageДэвид Бекхэм в стильной фотосессии (ФОТО)
noimageВиктор Логинов развелся с третьей женой
noimageВладимир Пресняков подарил сыну первый автомобиль (ФОТО)
noimageБред Питт надеется, что тесть помирит его с женой
Лента новостей
Загрузка...