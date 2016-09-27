Наоми Уоттс и Лив Шрайбер объявили о расставании

Как сообщает издание People, о расставании объявили Наоми Уоттс и Лив Шрайбер.





"За прошедшие несколько месяцев мы пришли к заключению, что для нашей семьи будет лучше, если мы расстанемся как пара. С большой любовью в сердце, взаимоуважением и дружбой мы будем вместе воспитывать наших детей в новой для нас фазе отношений. Мы с пониманием относимся к вашему любопытству и благодарны за вашу поддержку, а также просим прессу помнить о спокойствии наших детей и уважать наше право на частную жизнь", - говорится в совместном заявлении актеров. Причины расставания не уточняются.





Напомним, что Шрайбер и Уоттс прожили вместе 11 лет, так и не вступив в официальный брак. Поэтому никаких болезненных юридических процедур им проходить не придется. У пары двое сыновей - 9-летний Саша и 7-летний Сэм.





Последний раз актеров видели вместе на международном кинофестивале в Торонто, куда они привезли биографическую драму под названием "Blleder", посвященную боксеру Чаку Вепнеру. Шрайбер сыграл в картине главную роль, а Уоттс исполнила роль второй жены боксера.

Фильм будет выпущен в международный прокат весной 2017 года.



