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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 сентября 16, 09:42
Адам Левин поделился первым фото с новорожденной дочерью
Адам Левин и Бехати Принслу
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В среду, 21 сентября, Адам Левин и Бехати Принслу впервые стали родителями.
А вчера парочка поделилась первым снимком с новорожденной дочерью. На фото малышка Дасти Роуз позирует с отцом. 

"Дасти Роуз 21.09.16", - подписал снимок счастливый отец. 37-летний фронтмен группы Maroon 5 и 27-летняя модель связали судьбы узами брака в 2014 году. В многочисленных интервью певец признавался, что брак изменил его в лучшую сторону. В одном из интервью Левин рассказал, что он хотел бы иметь 17 детей от Бехати. Он сказал: "Я хочу 17! Это разумно? Я люблю детей...хотя это, наверное, много...хотя... Я люблю видеть детей на съемочной площадке тоже!", - отшутился певец.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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