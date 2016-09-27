Адам Левин поделился первым фото с новорожденной дочерью

А вчера парочка поделилась первым снимком с новорожденной дочерью. На фото малышка Дасти Роуз позирует с отцом.





"Дасти Роуз 21.09.16", - подписал снимок счастливый отец. 37-летний фронтмен группы Maroon 5 и 27-летняя модель связали судьбы узами брака в 2014 году. В многочисленных интервью певец признавался, что брак изменил его в лучшую сторону. В одном из интервью Левин рассказал, что он хотел бы иметь 17 детей от Бехати. Он сказал: "Я хочу 17! Это разумно? Я люблю детей...хотя это, наверное, много...хотя... Я люблю видеть детей на съемочной площадке тоже!", - отшутился певец.











