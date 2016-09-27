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27 сентября 16, 10:02
Фаррелл Уильямс готовится стать отцом
Фаррелл Уильямс
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Фаррелл Уильямс с супругой ждут второго ребёнка.
Американский певец, музыкант, продюсер и дизайнер одежды Фаррелл Уильямс скоро станет папой. 

Как выяснилось на ужине Chanel, 43-летний исполнитель готовится стать отцом. И это будет его второй ребёнок.

Фаррелл и его возлюбленная Хелен Ласичан не сообщали радостную новость. Журналисты заметили интересное положение Хелен на ужине Chanel. 

Отметим, что у супругов Уильямс в 2008 году родился первенец. Малыша назвали Рокет.  И только в 2013 году состоялось бракосочетание.

Пол ребёнка пока не известен. Пара предпочитает не говорить на эту тему.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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