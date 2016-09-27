Фаррелл Уильямс готовится стать отцом

Американский певец, музыкант, продюсер и дизайнер одежды Фаррелл Уильямс скоро станет папой.
Как выяснилось на ужине Chanel, 43-летний исполнитель готовится стать отцом. И это будет его второй ребёнок.
Фаррелл и его возлюбленная Хелен Ласичан не сообщали радостную новость. Журналисты заметили интересное положение Хелен на ужине Chanel.
Отметим, что у супругов Уильямс в 2008 году родился первенец. Малыша назвали Рокет. И только в 2013 году состоялось бракосочетание.
Пол ребёнка пока не известен. Пара предпочитает не говорить на эту тему.