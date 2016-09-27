Эмму Уотсон затравили после выступления в ООН

Актриса является послом доброй воли этой организации. Она борется за равноправие мужчин и женщин и часто выступает в Генеральной Ассамблее с презентациями, которые вызывают уважение даже у высокопоставленных дипломатов.





В то время, как одни восхищаются стремлением актрисы добиться равноправия, другие считают, что каждый должен заниматься своим делом. В частности Эмме следует больше внимания уделять своей профессиональной деятельности.





«Вместо того, чтобы рассказывать о правилах квиддича или о том, как превратить человека в лягушку, Уотсон развела нытье. Так делают все актрисы, стоит только глупым людям дать им шанс. Думаю, они взяли Уостон только потому, что Джоли сейчас немного занята немного другим», — прокомментировал выступление Эммы британский писатель Род Лидд.





Позже автор добавил, что его совершенно не беспокоит, когда актрисы выражают свое мнение касательно той или иной проблемы, он просто не может взят в толк, почему их слова воспринимаются столько серьезно, будто, некое откровение.











