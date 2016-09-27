Бред Питт надеется, что тесть помирит его с женой

По крайней мере, на это надеется её муж Бред Питт. Актёр уже разговаривал со своим тестем Джоном Войтом и надеется, что он может быть связующим звеном между ним и Энджи и помирить их. В любом случае, Питт не собирается сдаваться и просто так отпустить свою благоверную.





«Бред справился с первым шоком и теперь делает всё, что может, чтобы исправить ситуацию. Он надеется, что его хорошие отношения с роднёй Анджелины смогут восстановить сожжённые мосты. Бред уже разговаривал с отцом Энджи Джоном и надеется, что тот сможет внести свою лепту в их примирение. Ясно одно: Бред не собирается просто сдаваться» — рассказал инсайдер.





После заявления о разводе Джоли с детьми переехала в дом в Малибу, который на арендовала несколько недель назад. Номер телефона своего мужа она заблокировала и не даёт ему ни встречаться, ни слышать его детей. Обвинения в домашнем насилии и изменах, так щедро посыпанные на Бреда мировыми СМИ, Питт уже опроверг. Обвинения в насилии над детьми с него сняли, и вопрос о том, что же произошло между такими, казалось бы, счастливыми супругами, остаётся открытым.





Напомним, что отец Джоли Джон Войт прокомментировал развод дочери, сказав: «Должно было случиться что-то очень серьёзное, чтобы принять такое решение. Я не знаю, что это было. Прошу помолиться за них». Между прочим, у Анджелины – не самые лучшие отношения с отцом, и вряд ли он обладает должным авторитетом в её глазах, чтобы хоть как-то влиять на её решение.



