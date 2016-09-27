Владимир Пресняков подарил сыну первый автомобиль (ФОТО)

В особенности в его детях – сыне Никите, рожденного в браке с Кристиной Орбакайте, и сыне Артемии – от Натальи Подольской. Владимир готов весь мир дать своим детям, но начинает музыкант с малого (если мерить в глобальном масштабе).





Так, младшему наследнику Пресняков презентовал его первый в жизни автомобиль. Это оказалось авто марки Mercedes. Правда, есть маленькое «но» — машина не настоящая, а игрушечная.





Несмотря на это, такое средство передвижение Артемию пришлось по душе. На данном авто малыш сможет рассекать дороги как минимум год.





«Если бы у меня был такой в его возрасте, я бы с ума сошел», — рассказал Владимир, возможно, воплотив свою детскую мечту.











