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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
27 сентября 16, 10:32
Владимир Пресняков подарил сыну первый автомобиль (ФОТО)
Владимир Пресняков
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Владимир Пресняков не раз говорил, что смысл его жизни лежит в его семье.
В особенности в его детях – сыне Никите, рожденного в браке с Кристиной Орбакайте, и сыне Артемии – от Натальи Подольской. Владимир готов весь мир дать своим детям, но начинает музыкант с малого (если мерить в глобальном масштабе).  

Так, младшему наследнику Пресняков презентовал его первый в жизни автомобиль. Это оказалось авто марки Mercedes. Правда, есть маленькое «но» — машина не настоящая, а игрушечная. 

Несмотря на это, такое средство передвижение Артемию пришлось по душе. На данном авто малыш сможет рассекать дороги как минимум год.

«Если бы у меня был такой в его возрасте, я бы с ума сошел», — рассказал Владимир, возможно, воплотив свою детскую мечту.



Источник: http://www.starslife.ru/
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