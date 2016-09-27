Виктор Логинов развелся с третьей женой

По признанию актера, будущая жена с легкостью вошла в его жизнь, и уже через несколько месяцев после начала съемок они жили вместе. Ольга родила Виктору двух сыновей: Александра в 2006 году и Ивана в 2011-м. Тогда же, в конце 2011 года, пара официально расписалась в присутствии самых близких друзей.





В августе этого года Виктор Логинов объявил со сцены, что вновь остался один. А недавно решился рассказать в интервью о плюсах и минусах холостяцкой жизни. "Для меня развод — больная история. Я не готов пока говорить, что больше никогда не женюсь. Нет, я вряд ли останусь холостяком. Но хочется уже поскорее учесть все ошибки и вопросы, которые не были решены в предыдущих историях. А самый главный и страшный минус развода — это, конечно, одиночество", — признался актер. Помимо прочего Виктор поведал, что с головой ушел в работу, а любую свободную минуту посвящает сыновьям Саше и Ивану.





По мнению звезды сериала "Счастливы вместе", дети не должны чувствовать себя брошенными из-за того, что родители решили разойтись: "Мои мальчишки были, есть и будут самыми главными людьми в моей жизни".



