Брэда Питта превратили в опасный вирус

Как сообщает издание TMZ, сайт, ссылки на который были размещены в социальной сети Facebook, содержит опасные компьютерные вирусы, которые позволяют получить доступ к аккаунтам пользователей, а также похитить иную важную информацию с их стационарных и мобильных устройств.





Facebook распространил предупреждение о недопустимости перехода по таким ссылкам, а тем, кто все же это сделал, следует незамедлительно сменить пароли доступа.





Напомним, что повышенный интерес к Питту объясняется драматическим разводом актера со своей супругой Анджелиной Джоли. Последняя не только подала заявление о разводе, но и потребовала единоличной опеки над всеми детьми, так как посчитала, что ее супруг представляет для них опасность из-за приступов немотивированной агрессии под влиянием алкоголя и наркотических препаратов.

Представители Питта категорически отвергают подобные обвинения и намерены добиваться права совместного воспитания детей.



