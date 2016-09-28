Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.98
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
29.02
USD
25.88
RUB
0.40
EUR
29.26
USD
26.06
RUB
0.41
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 сентября 16, 12:46
Брэда Питта превратили в опасный вирус
Брэд Питт
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Злоумышленники воспользовались повышенным вниманием ко всей информации, которая может иметь отношение к популярному голливудскому актеру Брэду Питту, и создали в Сети поддельную страницу, имитирующую сайт телеканала FOX, на которой было размещено сообщение о смерти артиста.
Как сообщает издание TMZ, сайт, ссылки на который были размещены в социальной сети Facebook, содержит опасные компьютерные вирусы, которые позволяют получить доступ к аккаунтам пользователей, а также похитить иную важную информацию с их стационарных и мобильных устройств.

Facebook распространил предупреждение о недопустимости перехода по таким ссылкам, а тем, кто все же это сделал, следует незамедлительно сменить пароли доступа.

Напомним, что повышенный интерес к Питту объясняется драматическим разводом актера со своей супругой Анджелиной Джоли. Последняя не только подала заявление о разводе, но и потребовала единоличной опеки над всеми детьми, так как посчитала, что ее супруг представляет для них опасность из-за приступов немотивированной агрессии под влиянием алкоголя и наркотических препаратов.
Представители Питта категорически отвергают подобные обвинения и намерены добиваться права совместного воспитания детей.

Источник: http://www.kinonews.ru/
Ещё по теме:
Том Хэнкс переживает тяжелую утрату
Бейонсе, Рианна и другие звезды в рекламе против расизма
Погиб журналист Павел Шеремет от взрыва в машине
В Австралии умерла юная финалистка конкурса красоты
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Брежнева засветилась в Москве в роскошном свадебном платье
noimageБен Аффлек и Дженнифер Гарнер сходили на свидание (ФОТО)
noimageДэвид Бекхэм в стильной фотосессии (ФОТО)
noimageВиктор Логинов развелся с третьей женой
noimageВладимир Пресняков подарил сыну первый автомобиль (ФОТО)
Лента новостей
Загрузка...