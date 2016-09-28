Ирина Безрукова поужинала с Николасом Кейджем

На днях американский актер Николас Кейдж приехал в Москву, чтобы там представить свой новый фильм Крейсер.





Российская актриса Ирина Безрукова на своей соцстраничке рассказала, что ей посчастливилось пообщаться с Кейджем и поужинать с ним. Кроме этого, Ирина разместила в Сети совместное фото с Николасом.





"Ужин с Николасом Кейджем. Очень приятный в общении, интеллигентный мужчина", – написала Безрукова.





При этом актриса отметила, что Николас Кейдж оказался куда более привлекательным и приятным, чем на постерах.











