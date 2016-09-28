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28 сентября 16, 13:12
Ирина Безрукова поужинала с Николасом Кейджем
Ирина Безрукова
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Известная 51-летняя российская актриса Ирина Безрукова провела время с популярным 52-летним голливудским актером Николасом Кейджем.
На днях американский актер Николас Кейдж приехал в Москву, чтобы там представить свой новый фильм Крейсер. 

Российская актриса Ирина Безрукова на своей соцстраничке рассказала, что ей посчастливилось пообщаться с Кейджем и поужинать с ним. Кроме этого, Ирина разместила в Сети совместное фото с Николасом.

"Ужин с Николасом Кейджем. Очень приятный в общении, интеллигентный мужчина", – написала Безрукова.

При этом актриса отметила, что Николас Кейдж оказался куда более привлекательным и приятным, чем на постерах.



Источник: http://kinoafisha.ua/
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