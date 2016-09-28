Елена Захарова вынуждена носить парик

Но когда Елена Захарова только начинала карьеру, ее делали то брюнеткой, то блондинкой, крутили пряди на щипцы и укладывали феном, из-за чего тонкие волнистые волосы сильно пострадали. "Кто-то на лице зациклен, а для меня именно волосы — отдельная история", — признается актриса.





Все началось, еще когда она училась в училище. После первого курса ее пригласили сыграть одну из главных ролей в фильме "Приют комедиантов". "Решили, что моя героиня должна быть брюнеткой, и меня раз пять практически подряд красили в черный цвет, — вспоминает актриса. — Через пару месяцев, когда снова начались занятия в институте, все ахнули: "Где наш рыжий жеребенок? Немедленно в парикмахерскую!". И я пошла сначала осветляться, а потом возвращать свой цвет. А тогда, в середине девяностых, краски были ужасные. И через какое-то время от моей рыжей копны мало что осталось. Обидно было до слез!".





Восстановление шло непросто. В свободное от съемок время Елена изучала новинки, способные помочь. А на съемках надевала парики, лишь бы не портить волосы. "Иногда делаю маску для волос на ночь из кокосового масла, которое привожу из Таиланда. Или делаю маску на ночь из репейного масла. Могу и просто после мытья головы втереть его на час, но не в корни, чтобы легче расчесывалось", — делится актриса.



