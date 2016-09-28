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28 сентября 16, 13:30
Джонни Депп выставил на продажу сразу пять пентхаусов
Джонни Депп
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Известный голливудский актёр Джонни Депп после громкого развода с актрисой Эмбер Хёрд, решил продать сразу пять своих пентхаусов, которые находятся в Лос-Анджелесе в здании Eastern Columbia Building.
Как отмечает агент по недвижимости, занимающийся продажей пентхаусов актера, "эти апартаменты - как произведения искусства". Их можно приобрести и по отдельности. Актёр уже объявил стоимость такой роскоши - 12 миллионов 800 тысяч долларов. Площадь всех пентхаусов вместе составляет 1040 квадратных метров. Три пентхауса Депп использовал для проживания и развлечений, а два других являлись студией и гостевым сьютом. Все они имеют выход на крышу, а дизайн и интерьер сделан в уникальном стиле по заказу самого Джонни. На крыше расположен бассейн и патио.

Как сообщает инсайдер, Джонни Депп купил их за 7 миллионов 200 тысяч долларов в 2007 году. Почему именно сейчас Депп решил, что коллекция недвижимости ему больше не понадобится – неизвестно.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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