Джонни Депп выставил на продажу сразу пять пентхаусов

Как отмечает агент по недвижимости, занимающийся продажей пентхаусов актера, "эти апартаменты - как произведения искусства". Их можно приобрести и по отдельности. Актёр уже объявил стоимость такой роскоши - 12 миллионов 800 тысяч долларов. Площадь всех пентхаусов вместе составляет 1040 квадратных метров. Три пентхауса Депп использовал для проживания и развлечений, а два других являлись студией и гостевым сьютом. Все они имеют выход на крышу, а дизайн и интерьер сделан в уникальном стиле по заказу самого Джонни. На крыше расположен бассейн и патио.





Как сообщает инсайдер, Джонни Депп купил их за 7 миллионов 200 тысяч долларов в 2007 году. Почему именно сейчас Депп решил, что коллекция недвижимости ему больше не понадобится – неизвестно.



