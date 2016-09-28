Беременная Мила Кунис порадовала украинцев стильным нарядом

Именно там она училась актерскому мастерству и впоследствии стала знаменитой на весь мир актрисой. Однако мало кто знает, что родилась Мила в Украине, и первые годы своей жизни провела в Черновцах.





На днях, Кунис появилась на прогулке со своей дочерью Уайетт Изабель в популярном национальном наряде украинцев - вышиванке, и порадовала своих соотечественников таким выбором.





К слову, в вышиванке Мила выглядит невероятно нежно, изысканно и стильно, ведь в последнее время украинский национальный наряд становится все более популярным не только среди украинских, но и мировых знаменитостей.



























