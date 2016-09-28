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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 сентября 16, 15:49
Беременная Мила Кунис порадовала украинцев стильным нарядом
Мила Кунис
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Уже много лет Мила Кунис живет в США.
Именно там она училась актерскому мастерству и впоследствии стала знаменитой на весь мир актрисой. Однако мало кто знает, что родилась Мила в Украине, и первые годы своей жизни провела в Черновцах. 

На днях, Кунис появилась на прогулке со своей дочерью Уайетт Изабель в популярном национальном наряде украинцев - вышиванке, и порадовала своих соотечественников таким выбором. 

К слову, в вышиванке Мила выглядит невероятно нежно, изысканно и стильно, ведь в последнее время украинский национальный наряд становится все более популярным не только среди украинских, но и мировых знаменитостей.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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