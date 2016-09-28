Ким Кардашьян обескуражила новой фотосессией (ФОТО)

Тем не менее, порой фотопроекты с участием Ким вызывают не восхищение, а скорее недоумение из-за тематики, нарядов и прочих атрибутов.





Именно такой стала новая фотосессия Кардашьян для журнала Wonderland.





На снимках, которые уже распространились по сети, светская львица позирует в вызывающих нарядах с меховыми элементами, платьях необычного дизайна, розовом спортивном костюме со стразами...





Возможно, кому-то нравится подобная стилистика, однако, многие модные критики и светские обозреватели сошлись во мнении, что фотосессия выглядит безвкусно и даже вульгарно.



























