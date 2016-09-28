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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 сентября 16, 15:52
Ким Кардашьян обескуражила новой фотосессией (ФОТО)
Ким Кардашьян
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Ким Кардашьян довольно часто снимается в различных фотосессиях, которые зачастую можно охарактеризовать одним словом - сексуально.
Тем не менее, порой фотопроекты с участием Ким вызывают не восхищение, а скорее недоумение из-за тематики, нарядов и прочих атрибутов. 

Именно такой стала новая фотосессия Кардашьян для журнала Wonderland. 

На снимках, которые уже распространились по сети, светская львица позирует в вызывающих нарядах с меховыми элементами, платьях необычного дизайна, розовом спортивном костюме со стразами... 

Возможно, кому-то нравится подобная стилистика, однако, многие модные критики и светские обозреватели сошлись во мнении, что фотосессия выглядит безвкусно и даже вульгарно.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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