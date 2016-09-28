ВИДЕО:Голливудские звезды призывают граждан прийти на выборы

Голливудские знаменитости сняли ролик, в котором призывают американцев прийти 8 ноября на выборы. "Мы не можем говорить, что нам одинаково не нравятся обе стороны. Но нельзя допустить, чтобы к власти пришел" трус-расист ", - говорят они. Об этом пишут Нескучные новости со ссылкой на Realist.





Среди актеров, принявших участие в съемке - Джулианна Мур, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Коби Смолдерс, Нил Патрик Харрис и другие. Они приводят пример, что нельзя страну с ядерным оружием отдавать в руки человеку, любимой фразой которой является "you're fired".



