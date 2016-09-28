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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 сентября 16, 21:14
ВИДЕО:Голливудские звезды призывают граждан прийти на выборы
Выборы президента США
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Джулианна Мур, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Коби Смолдерс и Нил Патрик Харрис убеждают американцев не отдавать страну в руки человеку, любимой фразой которой является "you're fired".
Голливудские знаменитости сняли ролик, в котором призывают американцев прийти 8 ноября на выборы. "Мы не можем говорить, что нам одинаково не нравятся обе стороны. Но нельзя допустить, чтобы к власти пришел" трус-расист ", - говорят они. Об этом пишут Нескучные новости со ссылкой на Realist.

Среди актеров, принявших участие в съемке - Джулианна Мур, Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Коби Смолдерс, Нил Патрик Харрис и другие. Они приводят пример, что нельзя страну с ядерным оружием отдавать в руки человеку, любимой фразой которой является "you're fired".


источник: neskuchno-news
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