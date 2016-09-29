Синди Кроуфорд позирует в бикини (ФОТО)

Тем не менее, такую красотку, как Синди, все равно продолжают хотеть снимать многие именитые фотографы, среди которых и Рассел Джеймс.





Именно он сделал яркие и сексуальные фото 50-летней Кроуфорд, на которых она позирует топлес, прикрыв грудь кожаной курткой, и в стильных черных трусиках. Эти фото сделаны в рамках нового секретного проекта, в котором супермодель согласилась принять участие, и в который раз доказывают, что женщина может выглядеть роскошно в любом возрасте.





К слову, пока Синди подготавливали к съемке, Рассел также запечатлел на фоне океана ее дочь Кайю, которая была в тот день с мамой.



























