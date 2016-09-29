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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
29 сентября 16, 08:51
Синди Кроуфорд позирует в бикини (ФОТО)
Синди Кроуфорд
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Синди Кроуфорд уже давно отошла от модельных дел, оставив за собой в модном мире отличную замену - своих детей: сына Пресли и дочь Кайю.
Тем не менее, такую красотку, как Синди, все равно продолжают хотеть снимать многие именитые фотографы, среди которых и Рассел Джеймс.

Именно он сделал яркие и сексуальные фото 50-летней Кроуфорд, на которых она позирует топлес, прикрыв грудь кожаной курткой, и в стильных черных трусиках. Эти фото сделаны в рамках нового секретного проекта, в котором супермодель согласилась принять участие, и в который раз доказывают, что женщина может выглядеть роскошно в любом возрасте.  

К слову, пока Синди подготавливали к съемке, Рассел также запечатлел на фоне океана ее дочь Кайю, которая была в тот день с мамой.







Источник: http://kinoafisha.ua/
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