Украинский журналист поцеловал пятую точку Ким Кардашьян

Скандальный украинский журналист снова отличился. В этот раз он разделил свою славу с американской телезвездой Ким Кардашьян, которая приехала в Париж на Неделю высокой моды. К выходящей из машины звезде ринулись репортёры, а вместе с ними и Виталий. Всё произошло мгновенно, даже охрана знаменитости не успела среагировать.





На видео, уже облетевшем весь мир, видно, как Кардашьян переходит дорогу, а навстречу ей идёт мужчина в шляпе и очках. Внезапно молодой человек наклоняется и целует звёздную попу Ким.





Кардашьян уже не впервые становится жертвой выходок Сердюка. В 2014 году Виталий подкараулил её на той же Неделе высокой моды в Париже. Тогда он схватил её за волосы и попытался повалить на землю. Тогда ему чудом удалось убежать от охраны. Некоторое время назад на Неделе высокой моды в Милане Сердюк напал на модель Джиджи Хадид. Но хрупкая красавица оказалась не робкого десятка. Она моментально среагировала и ударила напавшего локтем, после чего успела нанести несколько ударов по телу убегавшего Сердюка – не зря всё-таки девушка ежедневно занимается боксом.





К слову, Виталий уже успел прокомментировать свою выходку с Ким. Он говорит, что не ждал Кардашьян специально, и план созрел в его голове спонтанно. Журналист объяснил, что поцеловал пятую точку Кардашьян в знак протеста против искусственной внешности и призвал всех сестер Ким начать пропаганду естественной красоты среди девочек-подростков, которые «слепо им подражают».











