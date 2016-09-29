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29 сентября 16, 09:37
Украинский журналист поцеловал пятую точку Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
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И снова этот неугомонный Виталий Сердюк.
Скандальный украинский журналист снова отличился. В этот раз он разделил свою славу с американской телезвездой Ким Кардашьян, которая приехала в Париж на Неделю высокой моды. К выходящей из машины звезде ринулись репортёры, а вместе с ними и Виталий. Всё произошло мгновенно, даже охрана знаменитости не успела среагировать. 

На видео, уже облетевшем весь мир, видно, как Кардашьян переходит дорогу, а навстречу ей идёт мужчина в шляпе и очках. Внезапно молодой человек наклоняется и целует звёздную попу Ким. 

Кардашьян уже не впервые становится жертвой выходок Сердюка. В 2014 году Виталий подкараулил её на той же Неделе высокой моды в Париже. Тогда он схватил её за волосы и попытался повалить на землю. Тогда ему чудом удалось убежать от охраны. Некоторое время назад на Неделе высокой моды в Милане Сердюк напал на модель Джиджи Хадид. Но хрупкая красавица оказалась не робкого десятка. Она моментально среагировала и ударила напавшего локтем, после чего успела нанести несколько ударов по телу убегавшего Сердюка – не зря всё-таки девушка ежедневно занимается боксом. 

К слову, Виталий уже успел прокомментировать свою выходку с Ким. Он говорит, что не ждал Кардашьян специально, и план созрел в его голове спонтанно. Журналист объяснил, что поцеловал пятую точку Кардашьян в знак протеста против искусственной внешности и призвал всех сестер Ким начать пропаганду естественной красоты среди девочек-подростков, которые «слепо им подражают».




Источник: http://www.starslife.ru/
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