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29 сентября 16, 10:00
Валерию осудили за наряд не по возрасту и вульгарное фото
Валерия
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Певица Валерия любит шикарные наряды и на своих выступлениях блистает в платьях, которые подчеркивают статус этой исполнительницы.
В обычной же жизни Валерия отдает предпочтение простоте и уюту, которые тем не менее, смотрятся стильно и элегантно. 

Недавно 48-летняя звезда отечественной сцены приняла участие в съемках своего нового клипа, для которого она примерила шикарный образ. Несмотря на старания стилистов, перевоплощение Валерии в роковую диву ее поклонникам не пришлось по душе. Красное платье и туфли на высокой платформе цвета металик Валерия надела ради видео «Можно я побуду счастливой». 

«Вульгарные босоножки», «Уже взрослая женщина, а все пытаетесь выставлять на показ себя», «Зачем ноги то раздвигать?», «Переборщила девушка наша! Любоваться нечем, только видишь растопыренный ноги!.. Для кого? …Лерочка, удалите это фото!!! срочно», «Красивое фото, но вульгарное… Больше подходит и очень похоже на Анну Калашникову», «Все отлично. Но вот ноги как-то по-другому сложить, а то мне сразу в голову неприличный анекдот про проветривание пришел», — так прокомментировали подписчики Валерии ее фото, сделанное во время съемок клипа. 

На эти едкие замечания жена Иосифа Пригожина предпочла не отвечать.






Источник: http://www.starslife.ru/
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