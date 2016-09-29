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29 сентября 16, 10:12
Джоли подталкивают к разводу её подружки-феминистки
Анджелина Джоли
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Анджелина Джоли хорошенько спланировала уход от мужа Бреда Питта, новость о разводе которого застала врасплох.
Причины расставания одной из самых красивых голливудских пар до сих пор не ясны. Версию об издевательствах над детьми и домашнем насилии правоохранительные органы уже опровергли, версия с употреблением Питтом наркотиков и алкоголизма отпала сама по себе, а сами супруги не спешат объяснять, что же произошло между ними. Брэд, собственно говоря, сам не понимает, что произошло, и к такому повороту событий был не готов, а вот Джоли, похоже, спланировала всё заранее. Но не сама – надоумили её две лучшие подруги Леди Арминика Хелик и Хлоя Далтон, помогающих Анджелине сделать политическую карьеру. 

Инсайдеры утверждают, что с начала их с Энджи дружбы и начались неурядицы в супружеской жизни Джоли и Питта. Феминистки настроены категорически против супруга своей приятельницы, и в течении долгого времени вносили в её уши то, что способствовало разрушению брака. Актриса общается с подругами ежедневно. Они настолько близки, что одну из них видели играющей с детьми джолипиттов в бейсбол как раз накануне того, как 41-летняя Анджелина подала на развод.    

«За последние годы Джоли сменила голливудскую тусовку на компанию Арминики и Хлои. Именно потому она сейчас больше занимается гуманитарными миссиями и политикой, а не кинематографом и семьёй. Анджелина так прониклась авторитетом подруг, что не принимает никакого решения без них» — говорят инсайдеры и настаивают, что в решении Джоли о разводе эти двое сыграли не последнюю роль.

Ранее в СМИ сообщалось, что Арминика, занимавшая пост советника министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, просвещала Анджелину в вопросах Боснии. Тогда же, в 2015 году Джоли со своими подругами основала благотворительный фонд Jolie Pitt Dalton Helic Foundation, помогающий беженцам и выступает против насилия над детьми и женщинами.

Источник: http://www.starslife.ru/
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