Селена Гомес находиться в реабилитационном центре

Певица Селена Гомес недавно сообщила, что планирует взять перерыв в карьере. Все из-за болезни, которая обострилась. Напомним, что певица болеет системной красной волчанкой.





Журналисты выяснили, что лечение Селены Гомес может занять какое-то время. Предположительно это займёт около двух месяцев.





Певица сейчас находится в реабилитационном центре. Он расположен в уединенной лесистой местности. По данным западных журналистов в программу реабилитации певицы включен курс иппотерапии.





К слову, о болезни Селена Гомес узнала в 2014 году. Ухудшение здоровья певицы может быть вызвано плотными графиками, которые не предусматривают полноценный отдых.



