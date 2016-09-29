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29 сентября 16, 14:41
Селена Гомес находиться в реабилитационном центре
Селена Гомес
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Певица Селена Гомес проведет в реабилитационном центре два месяца.
Певица Селена Гомес недавно сообщила, что планирует взять перерыв в карьере. Все из-за болезни, которая обострилась. Напомним, что певица болеет системной красной волчанкой.

Журналисты выяснили, что лечение Селены Гомес может занять какое-то время. Предположительно это займёт около двух месяцев.

Певица сейчас находится в реабилитационном центре. Он расположен в уединенной лесистой местности. По данным западных журналистов в программу реабилитации  певицы включен курс иппотерапии.

К слову, о болезни Селена Гомес узнала в 2014 году. Ухудшение здоровья певицы может быть вызвано плотными графиками, которые не предусматривают полноценный отдых.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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