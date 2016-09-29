Антонио Бандерас признался в любви бывшей жене

Союз этой голливудской четы продержался практически 20 лет. Но однажды актеры приняли решение отпустить друг друга и пойти каждый своей дорогой.





Муж и жена смогли урегулировать все вопросы без обвинений в адрес друг друга и расстаться друзьями. Спустя почти год после развода, Антонио решает снова поговорить о своей «экс».





Бандерас признается, что все еще любит Мелани.





«Мы расстались с Мелани друзьями, продолжаем общаться, созваниваемся почти каждый день, я любил ее, люблю и буду любить. Мелани – прекрасное создание, и такой она останется для меня навсегда», — говорится сексапильный Бандерас.





Кстати, несмотря на то, что Гриффит весьма успешная актриса, от финансовой поддержки со стороны мужа при разводе она не отказалась. Теперь же Бандерас выплачивает бывшей жене 65 тысяч долларов в месяц. Вероятней всего, эти деньги идут на содержание их общего дочери Стеллы дель Кармен.



