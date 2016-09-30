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29 сентября 16, 23:31
Ким Кардашьян накажет украинца поцеловавшего ее в попу.ВИДЕО
Виталий Седюк
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Известный пранкер Виталий Седюк настиг жену Канье Уэста на Неделе моды в Париже. Он подошел к Ким, когда та выходила из автомобиля, и в мгновение ока поцеловал самую выдающуюся часть тела знаменитости.
Звезда реалити-шоу, актриса и фотомодель Ким Кардашьян собирается пожаловаться в суд на украинского журналиста Виталия Седюка, поцеловавшего ее ягодицы. Инцедент произошел в Париже, куда супруга рэпера Канье Уэста прибыла на Неделю высокой моды.

На видео, размещенном в Сети видно, как Седюк улучил момент, подбежал к Кардашьян и поцеловал ее знаменитые ягодицы. Охрана светской львицы едва успела опомнится, после чего сразу же оттащили Виталия от звезды.

Американская теледива расценивает поведение украинского репортера как постоянную угрозу себе и другим. При этом она считает, что скандалист не остановится, пока не понесет наказание за свои выходки. Как сообщалось, Кардашьян намерена подать иск с требованием издать запретительный приказ, согласно которому будет обязан держаться от нее на определенном расстоянии. Кроме того, телезвезда планирует написать заявление в парижскую полицию, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники.


Источник: newizv
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