Брэда Питта проверили на наркотики и алкоголь

После того как в адрес актера полетели обвинения в жестоком обращении с детьми и злоупотреблении запрещенными веществами, он решил добровольно сдать анализы на алкоголь и наркотики и доказать общественности, что его не в чем упрекнуть.





Упреки начались, когда СМИ узнали об инциденте, случившемся пару недель назад на борту частного самолета Джоли и Питта: актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сильно поссорился с женой и начал кричать на нее и детей. Особенно досталось старшему сыну пары, Мэддоксу, который вступился за мать: якобы в отношении него Питт применил и физическое насилие.





Сразу же после этой истории Джоли и подала на развод, а Питт оказался в центре скандала из-за своего поведения. Однако актер намерен доказать, что все обвинения в его адрес ложные и скрывать ему нечего, потому-то он и решил сдать необходимые тесты. Результаты анализов пока неизвестны.





Инсайдеры говорят, что Питт очень обеспокоен текущей ситуацией и планирует биться до последнего за право опеки над детьми: Джоли, напомним, собирается добиваться единоличной опеки. Актер уже отменил все ближайшие рабочие мероприятия, чтобы сосредоточиться на "семейной ситуации".



