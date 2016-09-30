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30 сентября 16, 13:59
Брэда Питта проверили на наркотики и алкоголь
Брэд Питт
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Бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли набирает обороты.
После того как в адрес актера полетели обвинения в жестоком обращении с детьми и злоупотреблении запрещенными веществами, он решил добровольно сдать анализы на алкоголь и наркотики и доказать общественности, что его не в чем упрекнуть.

Упреки начались, когда СМИ узнали об инциденте, случившемся пару недель назад на борту частного самолета Джоли и Питта: актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сильно поссорился с женой и начал кричать на нее и детей. Особенно досталось старшему сыну пары, Мэддоксу, который вступился за мать: якобы в отношении него Питт применил и физическое насилие.

Сразу же после этой истории Джоли и подала на развод, а Питт оказался в центре скандала из-за своего поведения. Однако актер намерен доказать, что все обвинения в его адрес ложные и скрывать ему нечего, потому-то он и решил сдать необходимые тесты. Результаты анализов пока неизвестны.

Инсайдеры говорят, что Питт очень обеспокоен текущей ситуацией и планирует биться до последнего за право опеки над детьми: Джоли, напомним, собирается добиваться единоличной опеки. Актер уже отменил все ближайшие рабочие мероприятия, чтобы сосредоточиться на "семейной ситуации".

Источник: http://kinoafisha.ua/
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