Людмила Иванова госпитализирована

83-летняя артистка находится в 13-й городской больнице. По ее словам, она проходит обследование.





Среди фильмов с участием Людмилы Ивановой такие картины, как "Добровольцы", "Помни имя свое", "Дни хирурга Мишкина", "Полеты во сне и наяву", "Самая обаятельная и привлекательная", "Небеса обетованные".





Она сыграла более полутора десятка ролей в театре "Современник". Иванова — основатель, руководитель и главный режиссер детского музыкального театра "Экспромт". В 1989 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.



