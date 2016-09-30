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Шоу-бизнес
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30 сентября 16, 14:03
Людмила Иванова госпитализирована
Людмила Иванова
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Актриса Людмила Иванова, известная по фильмам "Суета сует", "Служебный роман" и другим, госпитализирована в Москве.
83-летняя артистка находится в 13-й городской больнице. По ее словам, она проходит обследование.

Среди фильмов с участием Людмилы Ивановой такие картины, как "Добровольцы", "Помни имя свое", "Дни хирурга Мишкина", "Полеты во сне и наяву", "Самая обаятельная и привлекательная", "Небеса обетованные".

Она сыграла более полутора десятка ролей в театре "Современник". Иванова — основатель, руководитель и главный режиссер детского музыкального театра "Экспромт". В 1989 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.

Источник: http://kinoafisha.ua/
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