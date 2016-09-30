Том Хэнкс прервал свадьбу в Центральном парке Нью-Йорка

И не только потому, что это старт их семейной жизни и один из самых счастливых дней. Нет! случится это еще и потому, что поздравить их с бракосочетанием пожелала голливудская знаменитость, которая стала случайным свидетелем этого таинства. Элизабет и Райан уже успели обменяться свадебными клятвами и отправились в Центральный парк города Нью-Йорка, чтобы сделать несколько памятных кадров. Там-то на их пути и встретился Том Хэнкс.





Звезда фильмов "Шпионский мост" и "Салли" прогуливался по этому зеленому островку мегаполиса и увидел, как молодожены фотографируются. Недолго думая Хэнкс подошел к паре, сделал несколько фото, запечатлел себя с молодоженами на селфи и поздравил молодых.





Позже на странице Тома в Instagram появилось то самое селфи, на котором мы видим три счастливейших лица.



































