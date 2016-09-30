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30 сентября 16, 14:09
Том Хэнкс прервал свадьбу в Центральном парке Нью-Йорка
свадьба
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Свадьба молодой и прекрасной пары Элизабет и Райана запомнится им надолго.
И не только потому, что это старт их семейной жизни и один из самых счастливых дней. Нет! случится это еще и потому, что поздравить их с бракосочетанием пожелала голливудская знаменитость, которая стала случайным свидетелем этого таинства. Элизабет и Райан уже успели обменяться свадебными клятвами и отправились в Центральный парк города Нью-Йорка, чтобы сделать несколько памятных кадров. Там-то на их пути и встретился Том Хэнкс.

Звезда фильмов "Шпионский мост" и "Салли" прогуливался по этому зеленому островку мегаполиса и увидел, как молодожены фотографируются. Недолго думая Хэнкс подошел к паре, сделал несколько фото, запечатлел себя с молодоженами на селфи и поздравил молодых. 

Позже на странице Тома в Instagram появилось то самое селфи, на котором мы видим три счастливейших лица.









Источник: http://kinoafisha.ua/
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