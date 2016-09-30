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Шоу-бизнес
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30 сентября 16, 14:23
Елена Ваенга выходит замуж
Елена Ваенга
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Певица Елена Ваенга объявила о грядущем торжестве.
Певица Елена Ваенга вскоре свяжет себя узами брака с Романом Садырбаевым (один из музыкантов ее коллектива – tochka.net). Бракосочетание пары пройдет в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга. 

Свои отношения Елена и Роман предпочитают не афишировать, но скрыть эмоций по поводу будущего события певица все же не смогла. Она посвятила этому несколько постов на своей странице в Instagram: 

Я знаю что очень очень близкие знают что со мной происходит прям девчачье девчачье состояние)))))))))))))))))) жизнь конечно не сахарный мед, но моментами она просто невероятна крута
орфография и пунктуация авторские



Примечательно, что праздник получится двойной– бабушка артистки в этот день будет праздновать свой 90-летний юбилей. 

Рыдать буду завтра. Моей бабушке Надежде Георгиевне 90 лет. Наверное, после рождения моего сына — это самое значимое событие в моей жизни. Она дожила. Мы дожили. Уже сейчас низко кланяюсь в ножки девочкам за титаническую помощь в подготовке. Юля, Ксю, Машуля, спасибо! Столько любви, заботы, внимания и добра. Я почувствовала себя родным и близким человеком. Завтра мы будем поздравлять нашу бабушку. Подарки уже готовы. Жду завтра. Девяносто... Я опять реву. Кто завтра со мной, жду и обнимаю
поделилась Елена Ваенга.

Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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