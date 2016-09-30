Фреймут рассказала о начале романа с Владимиром Локотко

Телеведущая Ольга Фреймут рассказала о том, как познакомилась с отцом своего второго ребёнка. В интервью изданию "Караван историй" Ольга отрицает, что у неё с Владимиром Локотко был служебный роман.





Известно, что Владимир Локотко и Ольга Фреймут сейчас вместе. У пары есть ребёнок. И недавно в Сети появились их совместные фотографии.





Как выяснилось, познакомились Ольга и Владимир все же на работе.





Владимир был назначен гендиректором "Нового канала". Но сам роман начался после того, как Фреймут перешла работать на "1+1".





Она отмечает, что сроднилась с ним сразу. А чувства появились позже.





Через какое-то время я вдруг поняла, что сильно по нему скучаю. Мы с ним встречались по работе, было много недоделанного, недосказанного. Я честно призналась, что мне его не хватает

Ольга Фреймут.



























