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30 сентября 16, 14:27
Фреймут рассказала о начале романа с Владимиром Локотко
Ольга Фреймут
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Это был служебный роман?
Телеведущая Ольга Фреймут рассказала о том, как познакомилась с отцом своего второго ребёнка. В интервью изданию "Караван историй" Ольга отрицает, что у неё с Владимиром Локотко был служебный роман.

Известно, что Владимир Локотко и Ольга Фреймут сейчас вместе. У пары есть ребёнок. И недавно в Сети появились их совместные фотографии.

Как выяснилось, познакомились Ольга и Владимир все же на работе.

Владимир был назначен гендиректором "Нового канала". Но сам роман начался после того, как Фреймут перешла работать на "1+1".

Она отмечает, что сроднилась с ним сразу. А чувства появились позже.

Через какое-то время я вдруг поняла, что сильно по нему скучаю. Мы с ним встречались по работе, было много недоделанного, недосказанного. Я честно призналась, что мне его не хватает
Ольга Фреймут.







Источник: http://glamurchik.tochka.net/
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