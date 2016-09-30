Никита Джигурда сменит свою фамилию

Эпатажний Никита Джигурда решил изменить свой образ. Он хочет избавиться от надоевшего ему скандального образа. Скоро не будет известно всем Джигурды. И это касается не только его образа.





Артист решил изменить свою фамилию. Он официально поменяет ей в паспорте. Как сообщил Джигурда журналистам, его фамилия теперь будет состоять из 9-ти слов.





В паспорте его запишут как: Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.





Это мои родовые фамилии, а Джанатан и Браташ я взял в память об убитой куме, с которой мы входили в Европейский орден Розенкрейцеров.

заявил Джигурда





Теперь уж понятно для чего Джигурда изменил имидж. Видимо, это был первый шаг на пути к новому образу.











