Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
28.98
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.11
RUB
0.41
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 сентября 16, 14:33
Никита Джигурда сменит свою фамилию
Никита Джигурда
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новая фамилия Джигурды состоит из девяти слов.
Эпатажний Никита Джигурда решил изменить свой образ. Он хочет избавиться от надоевшего ему скандального образа. Скоро не будет известно всем Джигурды. И это касается не только его образа.

Артист решил изменить свою фамилию. Он официально поменяет ей в паспорте. Как сообщил Джигурда журналистам, его фамилия теперь будет состоять из 9-ти слов.

В паспорте его запишут как: Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. 

Это мои родовые фамилии, а Джанатан и Браташ я взял в память об убитой куме, с которой мы входили в Европейский орден Розенкрейцеров.
заявил Джигурда

Теперь уж понятно для чего Джигурда изменил имидж. Видимо, это был первый шаг на пути к новому образу.



Источник: http://glamurchik.tochka.net/
Ещё по теме:
Брежнева о попытке ПС декоммунизировать ее фамилию
Соблазнительная Мэрайя Кери (ФОТО)
Сальма Хайек изменила образ (ФОТО)
Стилист Пугачевой изменил Ассию Ахат до неузнаваемости
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Борис Моисеев собрался жениться на американке
noimageФреймут рассказала о начале романа с Владимиром Локотко
noimageЕлена Ваенга выходит замуж
noimageРоузи Хантингтон-Уайтли в новом амплуа (ФОТО)
noimageТом Хэнкс прервал свадьбу в Центральном парке Нью-Йорка
Лента новостей
Загрузка...