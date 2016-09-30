Борис Моисеев собрался жениться на американке

Там ведущая Лера Кудрявцева пообщалась с артистом на разные темы, в том числе был затронут вопрос о создании семьи. На предложение Кудрявцевой жениться (не на ней, а в общем) Моисеев стал отрицательно мотать головой. Было совершенно понятно, что институт брака – это не то, к чему стремиться Борис. Наверное, именно поэтому сообщение о том, что 62-летний исполнитель собирается отправиться в ЗАГС стали такой неожиданностью.





Певец решился узаконить свои отношения с американской бизнес-леди Адель Тодд в одном из центральных ЗАГСов столицы. Праздновать свое бракосочетании молодожены планируют на крыше отеля, который может похвастаться панорамным видом на Кремль и Красную площадь.





Отметим, что сам Моисеев пока что от любых комментариев отказывается.













«Скоро вы сами все увидите, — говорит Борис – Потерпите немного! А сейчас извините – нужно ехать на примерку фрака к Валентину Юдашкину».





Стоит сказать, что новость о скорой женитьбы Моисеева у многих вызывает сомнения и недоверие. Дело в том, что на протяжении многих лет артиста относили к категории гомосексуалистов. Хотя сам Моисеев это отрицает и говорит, что ему смешно слышать подобные догадки: «Это меня смешит. Такое пишут и говорят, как будто со мной кто-то из них мог быть физически. Какой я гомосексуалист? Просто был у меня спектакль «Дитя порока», после которого все это и пошло. Но если человек играет Гитлера или Сталина, о нем ведь не говорят, что он фюрер или Сталин, правда? Почему тогда я по жизни гомосексуалистом считаюсь?»



