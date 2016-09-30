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30 сентября 16, 21:00
На страницах Playboy впервые появится девушка-мусульманка
Нур Тагури
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Американская журналистка-мусульманка 22-летняя Нур Тагури одета в черные джинсы, кроссовки Converse, кожаную куртку и, конечно, хиджаб.
Американская журналистка-мусульманка впервые в истории издания появится в октябрьском номере журнала Playboy. 

Новость о поступке 22-летней Нур Тагури вызвала как похвалу, так и осуждение во многих странах, сообщают на CNN.


Нур Тагури - первая мусульманка на страницах Плейбоя. Фото: Твиттер.

В октябрьском выпуске Playboy она появится в черных джинсах, кроссовках Converse, кожаной куртке и, конечно, с покрытой головой.



На страницах журнала она будет рядом с секс-активисткой, комедийной актрисой и писательницей в рамках проекта издания "Renegade", объединяющей истории людей, которые "рискуют всем, даже собственной жизнью, чтобы делать то, что они любят".

Тагури работает ведущей на телеканале Newsy. Женщина с детства мечтала работать журналисткой и, приложив большие усилия, стала первой мусульманкой-ведущей новостей на американском коммерческом канале.



 Newsy ✔ @NewsyVideos
American hijabi @NTagouri spoke to @Playboy. Then the internet erupted. http://newsy.com/63873 
16:41 - 30 сентября 2016

С самого детства Нур чувствовала себя иной, поскольку была единственной мусульманской девочкой в американском классе. Женщина также призналась, что сделать себя такой, как ее знают в США и за пределами страны ей помогла "персональная легенда".


Источник: neskuchno-news
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