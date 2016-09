На страницах Playboy впервые появится девушка-мусульманка

Американская журналистка-мусульманка впервые в истории издания появится в октябрьском номере журнала Playboy.





Новость о поступке 22-летней Нур Тагури вызвала как похвалу, так и осуждение во многих странах, сообщают на CNN.









Нур Тагури - первая мусульманка на страницах Плейбоя. Фото: Твиттер.







В октябрьском выпуске Playboy она появится в черных джинсах, кроссовках Converse, кожаной куртке и, конечно, с покрытой головой.













На страницах журнала она будет рядом с секс-активисткой, комедийной актрисой и писательницей в рамках проекта издания "Renegade", объединяющей истории людей, которые "рискуют всем, даже собственной жизнью, чтобы делать то, что они любят".





Тагури работает ведущей на телеканале Newsy. Женщина с детства мечтала работать журналисткой и, приложив большие усилия, стала первой мусульманкой-ведущей новостей на американском коммерческом канале.













Newsy ✔ @NewsyVideos

American hijabi @NTagouri spoke to @Playboy. Then the internet erupted. http://newsy.com/63873

16:41 - 30 сентября 2016





С самого детства Нур чувствовала себя иной, поскольку была единственной мусульманской девочкой в американском классе. Женщина также призналась, что сделать себя такой, как ее знают в США и за пределами страны ей помогла "персональная легенда".