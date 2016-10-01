Пэрис Хилтон приехала в Одессу (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на субботу, 1 октября, Одессу посетила американская актриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон, сообщает местное издание Думская.

Светская львица выступила в клубе Ministerium.

По данным СМИ, приезд Хилтон вызвал серьезный ажиотаж, минимальная цена за столик в клубе составляла 20 тысяч гривен.

Звезда прилетела в Украину чартерным рейсом, для нее сняли президентский номер в одесской гостинице Бристоль за тысячу евро.













Пэрис Хилтон в Одессе dumskaya.net





К зрителям в клубе Пэрис вышла в черном платье и заняла место за диджейским пультом.





Выступление наследницы отельной империи, которая исполняла миксы мировых хитов, длилось около полутора часов.













В финале фееричного шоу в зал были запущены розовые шары с надписью Перис Хилтон.













Среди СМИ также была замечена телеведущая программы Светская жизнь (1+1) Катя Осадчая.







Каких-то особенных предпочтений в райдере Пэрис не высказывала.





“У Хилтон абсолютно простые запросы, без претензий и икры с бриллиантами. Разве что она попросила несколько бутылок Sprite поставить в ведерко со льдом, так как она очень любит этот напиток“, – рассказала арт-директор ночного клуба Ministerium Юлия Кульчицкая.







