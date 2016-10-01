Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.34
USD
26.12
RUB
0.41
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
1 октября 16, 20:33
Пэрис Хилтон приехала в Одессу (ФОТО, ВИДЕО)
Пэрис Хилтон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Светская львица выступила в качестве DJ в одесском клубе.
В ночь на субботу, 1 октября, Одессу посетила американская актриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон, сообщает местное издание Думская.
 
Светская львица выступила в клубе Ministerium.


 

 
По данным СМИ, приезд Хилтон вызвал серьезный ажиотаж, минимальная цена за столик в клубе составляла 20 тысяч гривен.
 


 Звезда прилетела в Украину чартерным рейсом, для нее сняли президентский номер в одесской гостинице Бристоль за тысячу евро.






Пэрис Хилтон в Одессе dumskaya.net

К зрителям в клубе Пэрис вышла в черном платье и заняла место за диджейским пультом.

Выступление наследницы отельной империи, которая исполняла миксы мировых хитов, длилось около полутора часов.



В финале фееричного шоу в зал были запущены розовые шары с надписью Перис Хилтон.



Среди СМИ также была замечена телеведущая программы Светская жизнь (1+1) Катя Осадчая.

Каких-то особенных предпочтений в райдере Пэрис не высказывала.

“У Хилтон абсолютно простые запросы, без претензий и икры с бриллиантами. Разве что она попросила несколько бутылок Sprite поставить в ведерко со льдом, так как она очень любит этот напиток“, – рассказала арт-директор ночного клуба Ministerium Юлия Кульчицкая.
Korrespondent
Ещё по теме:
Пэрис Хилтон рассталась со своим бойфрендом
Пэрис Хилтон в соблазнительном образе Евы (ФОТО)
Ким Кардашьян купается в лучах славы Пэрис Хилтон (ФОТО)
Людмила Нарусова о беременности Ксении Собчак
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
На страницах Playboy впервые появится девушка-мусульманка
noimageБорис Моисеев собрался жениться на американке
noimageНикита Джигурда сменит свою фамилию
noimageФреймут рассказала о начале романа с Владимиром Локотко
noimageЕлена Ваенга выходит замуж
Лента новостей
Загрузка...