Джоли не будет добиваться уголовного преследования Питта

По словам информаторов, Джоли заявила представителям окружного департамента по защите детей, что во время конфликта на борту частного самолета Питт ударил 15-летнего сына Мэдокса по лицу. В окружении Питта отрицают сам факт удара.





Стоит отметить, что в юрисдикцию департамента не входит инициация уголовного преследования, он лишь может предоставить результаты своего расследования в правоохранительные органы. Наличие же противоречивых показаний сторон, а также отсутствие видимых повреждений у ребенка уменьшает шансы на "криминализацию" конфликта практически до ноля. Приближенные Анджелины Джоли продолжают настаивать, что единственной ее целью является защита детей.





Напомним, что ранее стороны согласились на предложенную департаментом защиты детей временную схему совместной опеки, которая предполагает, что дети будут постоянно проживать с матерью, а также присутствие наблюдателей во время визитов отца. Питт согласился проходить выборочные проверки на алкогольную и наркотическую интоксикацию. Соглашение будет действовать до 20 октября 2016 года с возможностью продления.



