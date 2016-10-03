Николь Кидман рассказала о браке с Томом Крузом

Но в последнем интервью изданию Red 49-летняя актриса вспомнила прошлое и рассказала о браке. "Я была так молода, когда вышла замуж. Сейчас я оглядываюсь назад и не понимаю, что это вообще было", - призналась звезда фильма "Догвилль" (Dogville).





"Я тогда была такой же, как и Тейлор Свифт. А ей ведь 26 лет. Когда мне было 27 лет, у меня уже было двое детей, и я была замужем уже четыре года. Но это то, чего я хотела", - откровенно рассказала кинодива.





Напомним, Николь и Том в браке вместе растили приемных детей: дочь Изабеллу и сына Коннора. После развода звезд в 2001 году дети изъявили желание жить с отцом и его новой супругой актрисой Кэти Холмс.





Сейчас Николь счастлива в браке с Китом Урбаном. В июне этого года звездная чета отметила 10-ую годовщину со Дня свадьбы. На сегодняшний день Кит и Николь воспитывают двух дочерей - Сандэй и Фэйт.











